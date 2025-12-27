scorecardresearch
 
Kidney damage in kids: बच्चों की किडनी हो रही खराब! नजरअंदाज न करें ये संकेत, डॉक्टर ने दी चेतावनी

Kidney damage in kids: बच्चों में किडनी डैमेज एक गंभीर समस्या है, खासकर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण. यह बीमारी किडनी के फिल्टर खराब होने से होती है, जिससे पेशाब में प्रोटीन रिसता है और शरीर में सूजन, थकान जैसी समस्याएं होती हैं.

नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में ज्यादा होती है. (PHOTO:ITG)
नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में ज्यादा होती है. (PHOTO:ITG)

Kidney damage in kids: किडनी पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वो हमारी बॉडी के सुपरहीरोज होते हैं. दिन-रात वो बिना ब्रेक लिए हमारे ब्लड को छानते हैं और खराब चीजों को बाहर निकालते हैं. किडनी ही शरीर में लिक्वि़ड चीजों का बैलेंस बनाए रखती है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है. इतना ही नहीं हमारी हड्डियों और खून को भी हेल्दी रखने में किडनी का बड़ा रोल होता है. यह चुपचाप अपना काम करती है, जबतक कोई चीज उनका बैलेंस नहीं बिगाड़ती है.

खराब खाना और कम पानी, हाई बीपी, शुगर जैसी चीजें किडनी पर प्रेशर डालती हैं, जिसकी वजह से किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलने में दिक्कत होती है. इसकी वजह से किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियां सामने आ सकती हैं. सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों को भी किडनी एक गंभीर समस्या अपनी चपेट में ले लेती है.

छोटे बच्चों में किडनी की ये गंभीर समस्या

नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चो के लिए एक खतरनाक समस्या है, ये खासतौर पर छोटे बच्चों, जैसे प्रीस्कूल या प्राथमिक स्कूल के शुरुआती बच्चों के लिए बड़ा चैलेंज है. नेफ्रोटिक सिंड्रोम तब होता है जब किडनी के अंदर मौजूद छोटे फिल्टर खराब हो जाते हैं और पेशाब में अत्यधिक प्रोटीन रिसने लगता है. इससे कई समस्याएं शरीर में शुरू हो जाती हैं, लिक्विड जमा होने लगता है, सूजन आ जाती है और बल्ड का बैलेंस भी बिगड़ जाता है. अगर इस बीमारी का समय रहते पता ना चले तो बच्चे को भविष्य में कई बड़ी परेशानियां हो सकती हैं. इसलिए इस बीमारी के शुरुआती संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी होता है, तभी बच्चें को आने वाले खतरे से बचाया जा सकता है. 

नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? 

यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें ग्लोमेरुली नाम के किडनी के फिल्टर ठीक से काम नहीं करते.जरूरी प्रोटीन पेशाब के साथ बाहर निकलने लगता है, यहीं से नेफ्रोटिक सिंड्रोम की शुरुआत होती है. इसकी वजह से शरीर में सूजन और खून में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है.नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में अहमदाबाद स्थित एशियन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के फाउंडर और  चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ. इमरान पटेल ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है.उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 6 साल के बच्चे में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का उदाहरण दिखाया. उन्होंने इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में भी बताया इसे हर माता-पिता को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

बच्चों में दिखने वाले शुरुआती लक्षण 

  • सुबह के समय आंखों के आसपास सूजन 
  • पैरों, टखनों और पेट में सूजन
  • पेशाब में झाग आना
  • बार-बार थकान महसूस होना
  • वजन अचानक बढ़ना 
  • पेशाब की मात्रा कम होना

नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्यों होता है? 

इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम उसे कहते हैं, जिसमें इसके कारण का पता नहीं होता है और यह अचानक हो जाता है. जबकि छोटे बच्चों में सबसे आम मिनिमल चेंज डिजीज है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर किडनी लगभग नॉर्मल दिखती है, लेकिन असल में वो ठीक से काम नहीं कर रही होती है. बड़े बच्चों में कभी-कभी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस (एफएसजीएस) नामक स्थिति हो जाती है, जिसमें फिल्टर के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं. मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी भी होती है, जो इम्यूनिटी सिस्टम से संबंधित है और बच्चों में बहुत कम पाई जाती है. 

किन बच्चों को ज्यादा खतरा होता है?

ज्यादातर मामलों में 2 से 7 साल के बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज्यादा होता है और लड़कियों के मुकाबले लड़कों में थोड़ा ज्यादा देखा जाता है. अधिकांश इसका कोई कारण साफ नहीं होता है, यह बस कुछ अज्ञात कारणों की वजह होता है. हालांकि कभी-कभी इसके पीछे कोई दूसरी बीमारी, इंफेक्शन या दवाओं का रिएक्शन भी हो सकता है. कई मामलों में बच्चा जन्म से पहले हुए इंफेक्शन से जुड़े नेफ्रोटिक सिंड्रोम के रूपों के साथ पैदा होता है. 

इलाज और मैनेजमेंट

डॉक्टरों के मुताबिक, सही इलाज से ज्यादातर बच्चे पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, बस समय रहते इसके लक्षणों की पहचान करना जरूरी है. 

  • स्टेरॉयड दवाएं – सबसे पहला और प्रभावी इलाज
  • डाययूरेटिक्स – शरीर की अतिरिक्त सूजन कम करने के लिए
  • कम नमक और बैलेंस डाइट
  • इंफेक्शन से बचाव (टीकाकरण और साफ-सफाई)
  • गंभीर मामलों में इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं

कब तुरंत डॉक्टर को दिखाएं?

  • सूजन तेजी से बढ़ रही हो
  • बुखार या इंफेक्शन के लक्षण हों
  • पेशाब बहुत कम हो जाए
  • बच्चा बहुत सुस्त या कमजोर दिखे

पीडियाट्रिशियन इमरान पटेल का कहना है कि समय पर जांच, नियमित फॉलोअप और पैरेंट्स की सतर्कता से बच्चों में किडनी डैमेज को रोका जा सकता है. 

