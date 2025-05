हेयर ट्रांसप्लांट में गई जान! गंजेपन को स्वीकार करना ही सबसे सही रास्ता, एक्सपर्ट दे रहे नया नजरिया

कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान 37 साल के इंजीनियर की मौत का मामला हो,ये सब बताते हैं कि कैसे आज भी गंजापन एक ऐसी समस्या है जिसे लोग सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि इस मनोस्थ‍ित‍ि से उबरने का सही रास्ता क्या होना चाहिए.

How baldness becomes mental health issue(Representational Image by AI)