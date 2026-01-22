फैक्ट चेक: RSS के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाते लोगों का ये वीडियो यूपी का नहीं है, ये रही इसकी हकीकत

किसी प्रदर्शन के दौरान आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाते कुछ लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. इसमें मुस्लिम टोपी पहने हुए कुछ लोग बेहद भड़काऊ नारे लगा रहे हैं जिनमें आरएसएस के लोगों की हत्या करने की बात है. कुछ लोगों का कहना है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है.
एक एक्स यूजर ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "ये नारा सुनिए:- “काट डालो ** को, RSS वालों को. बोलो बोलो क्या चाहिए, गुस्ताख़-ए-नवी का सर चाहिए”. वीडियो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, जहाँ बाबा की सरकार है. आप सोचिये, आज जब बाबा के राज्य में इन्हे बोलने में डर नहीं लग रहा है तो आने वाले समय में क्या ये करने से पीछे हटेंगे? "
पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.
लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो न तो हाल-फिलहाल का है न ही उत्तर प्रदेश का है. ये तेलंगाना का 2022 का वीडियो है जब गोशामहल के विधायक टी राजा के खिलाफ हो रहे एक प्रदर्शन के दौरान ये नारे लगाए गए थे.
कैसे पता लगाई सच्चाई?
वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि इसे कई सोशल मीडिया यूजर्स ने 2022 में शेयर किया था. जाहिर है, ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं हो सकता.
हमें कुछ ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट (भी मिले जिनमें इसे तेलंगाना का बताया गया है. वीडियो को गौर से देखने पर इसमें कुछ दुकानों के बोर्ड नजर आते हैं. इनमें से एक बोर्ड पर रॉयल टाइम हाउस लिखा है. गूगल मैप्स पर सर्च करने से हमें तेलंगाना के नालगोंडा शहर की वो जगह मिल गई जहां ये दुकान है.
2022 की कुछ रिपोर्ट्स में भी यही बताया गया है कि ये तेलंगाना के नालगोंडा शहर की घटना है जब टी राजा सिंह के खिलाफ रैली निकाली जा रही थी. दरअसल उस वक्त टी राजा सिंह ने पैगम्बर मुहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था. इसके चलते बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था.
टी राजा सिंह के विरोध में निकाली जा रही रैली में आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में कलीमुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था.
साफ है कि आपत्तिजनक नारों वाला, 2022 का तेलंगाना का ये वीडियो, अब यूपी का बताकर शेयर किया जा रहा है.