फैक्ट चेक: नासा ने नहीं जारी की सूरज के सतह की ये एडिटेड तस्वीर

सोशल मीडिया पर सूरज के सतह की एक चमकदार तस्वीर वायरल हो रही है. दावा किया जा रहा है कि इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने जारी किया है. कई फेसबुक यूजर इसे शेयर करते हुए लिख रहे हैं, “नासा की ओर से जारी सूरज की सतह की ज्यादा स्पष्ट तस्वीर.”

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि ये तस्वीर जैसन गुएंजेल नाम के एक अमेरिकी फोटोग्राफर ने खींची है और फिर इसे डिजिटली एडिट किया है. नासा का इस तस्वीर से कोई लेना-देना नहीं है.

इस दावे के साथ ये तस्वीर फेसबुक और ट्विटर पर काफी वायरल है. ऐसी ही एक फेसबुक पोस्ट को स्टोरी लिखे जाने तक 76 हजार से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका है. पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

AFWA की पड़ताल

कई यूजर इस दावे को सच मान रहे हैं कि ये तस्वीर नासा की ओर से जारी की गई है, जबकि कुछ अन्य यूजर मान रहे हैं कि ये सूरज की असली तस्वीर नहीं बल्कि‍ महज एक आर्ट वर्क है.

तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें “Fine Art America” नाम की एक वेबसाइट मिली, जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग करती है. यहां पर इसे जैसन गुएंजेल ने 16 जनवरी, 2021 को अपलोड किया है और कैप्शन लिखा है, “जादुई सूरज: सोलर क्लोज-अप का एक खास चित्रण. ये तस्वीर हमारे तारे की सतह पर अशांत चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है.”

इस वेबसाइट के ‘अबाउट’ सेक्शन में गुएंजेल की प्रोफाइल के मुताबिक, वे मिशिगन, अमेरिका के फोटोग्राफर हैं.

हमने सोशल मीडिया पर गुएंजेल की तलाश की और पाया कि उन्होंने 13 जनवरी को यही तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है. कैप्शन में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये "सोलर क्रोमोस्फीयर की साफ्टवेयर से संशोधि‍त की हुई तस्वीर" है. क्रोमोस्फीयर सूर्य के ऊपर एक गैसीय परत होती है. कैप्शन की दूसरी लाइन में उन्होंने लिखा है, “विज्ञान और कला के बीच की महीन रेखा का फर्क... शायद और धुंधला हो रहा है.” ये लाइन इशारा करती है कि असली तस्वीर को बाद में कलात्मक ढंग से एडिट किया गया है.

This heavily software-processed image of the solar chromosphere reveals the complex nature of the magnetic field within our star.



Walking the thin line between science and art ... perhaps blurring it a bit. 😉 #Astrophotography #space #solar #star #power pic.twitter.com/DaG3xjEiZd