बिग बॉस को किया इनकार, अब 'द 50' के लिए क्यों हुए राजी? एक्टर ने किया खुलासा

टीवी की दुनिया के दिग्गज एक्टर करण पटेल अपनी बेबाकी और अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. सालों से 'बिग बॉस' जैसे विवादित रियलिटी शो से दूरी बनाए रखने वाले करण ने आखिरकार एक नए शो 'द 50' में एंट्री कर ली है. अब उन्होंने सालों तक बिग बॉस को क्यों नहीं चुना और इस शो के लिए कैसे मान गए. इस पर रिएक्शन दिया है.

और पढ़ें

फैंस इस बात से हैरान थे कि जिस एक्टर ने हमेशा रियलिटी शो के ड्रामे को ठुकराया और अब इस नए फॉर्मेट को क्यों चुना? अब करण ने खुद सामने आकर इस राज से पर्दा उठा दिया है और बताया है कि 'द 50' उनके लिए बिग बॉस से कितना अलग और खास होने वाला है।

बिग बॉस और 'द 50' के बीच का बड़ा अंतर

न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए करण ने दोनों शो के बीच के बुनियादी फर्क को समझाया है. करण ने साफ लफ्जों में कहा कि सारा खेल 'इरादे' का है. उनके मुताबिक बिग बॉस एक ऐसा शो है जो लगातार आपसी टकराव और इमोशनल उथल-पुथल पर टिका होता है. करण ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो मैं व्यक्तिगत तौर पर उस तरह के माहौल से जुड़ाव महसूस नहीं करता. वहीं 'द 50' पूरी तरह से एक कॉम्पिटिटिव शो है, लेकिन यहां फोकस झगड़ों पर नहीं बल्कि खेल और रणनीति पर है.'

Advertisement

करण पटेल ने आगे बताया कि इस शो ने उन्हें इसलिए एक्साइटेड किया क्योंकि यह पर्सनल अटैक के बजाय इंटेलिजेंस और सही समय पर सही फैसला लेने के बारे में है. करण के लिए यह फॉर्मेट एक दिमागी चुनौती की तरह है. उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा शो करना चाहते थे, जहां उन्हें बिना किसी फालतू की निगेटिविटी के अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का मौका मिले. इसी वजह से वो इस शो में शामिल हुए.

दिखेगा करण का एक नया रूप?

अपनी इंटेंस और कभी-कभी गुस्सैल इमेज के लिए फेमस करण का कहना है कि 'द 50' में कुछ भी बनावटी नहीं होगा. करण ने कहा, 'लोग मुझे अक्सर जोशीला और एग्रेसिव देखते आए हैं, लेकिन मेरा एक शांत और गहराई से सोचने वाला पक्ष भी है. इस शो में आप मुझे रणनीति बनाते हुए, दूसरों की बात सुनते हुए और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालते हुए देखेंगे.'

क्या है 'द 50' का फॉर्मेट?

'द 50' शो में 50 सेलेब्रिटीज होंगे, जो एक ही जगह रहेंगे. (बिग बॉस की तरह) शो में कुल 50 एपिसोड दिखाए जाएंगे, जिसके बाद विनर का ऐलान होगा. मगर जीत हासिल करना कंटेस्टेंट्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. उन्हें शो में कई टास्क परफॉर्म करने होंगे. खुद को साबित करना होगा. दिल और दिमाग के बीच जंग लड़नी होगी. कई चुनौतियों से गुजरना होगा. 'द 50' अगले महीने 1 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है. शो को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे.

---- समाप्त ----