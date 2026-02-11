scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शादीशुदा 'वड़ा पाव गर्ल' ने मिस्ट्री मैन संग रचाई दूसरी शादी? दर्द में तड़प रहा पति, बोला- कोई नहीं छीन सकता...

'वड़ा पाव गर्ल' की वायरल शादी की तस्वीरों के बीच अब उनके पति युगम गेरा ने इमोशनल वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें वो पत्नी की वेबफाई पर बात करते दिखे. युगम काफी उदास और परेशान दिखे.

Advertisement
X
इमोशनल हुआ चंद्रिका का पति (Photo: Instagram @chandrika.dixit, @gera__sahab)
इमोशनल हुआ चंद्रिका का पति (Photo: Instagram @chandrika.dixit, @gera__sahab)

'वड़ा पाव गर्ल' उर्फ चंद्रिका दीक्षित इस समय टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं. पति संग अनबन के बीच चंद्रिका ने मिस्ट्री मैन संग शादी के जोड़े में तस्वीरें शेयर करके हर किसी के होश उड़ा दिए. शादीशुदा चंद्रिका कई वीडियोज में मिस्ट्री मैन संग रोमांटिक होती नजर आती हैं. ऐसे में अब चंद्रिका के पति युगम गेरा ने पत्नी की बेवफाई पर रिएक्ट किया है. 

दर्द में चंद्रिका के पति!

मिस्ट्री मैन संग चंद्रिका की बढ़ती नजदीकियों के बीच उनके पति युगम गेरा ने रिएक्ट किया है. युगन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर कर कहा- अगर कोई लड़की तुमसे हाथ छुड़ाकर दूर जाना चाह रही हो ना तो उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पहले ही तुमसे दूर जा चुकी होती है. कैप्शन में युगम ने लिखा- जाने दो.

सम्बंधित ख़बरें

Rajpal Yadav
Film Wrap: तिहाड़ जेल में राजपाल यादव, गोविंद को बदनाम कर रहीं पत्नी?
Chandrika Dixit
'वड़ा पाव गर्ल' ने की दूसरी शादी? लाल जोड़े में दिखीं, दूल्हा बना मिस्ट्री मैन, एक-दूजे की बांहों में हुए रोमांटिक
Chandrika Dixit
शादी ही नहीं 'वड़ा पाव गर्ल' का बचपन भी रहा दर्दभरा, मां की मौत के बाद पिता ने की 4 शादी, छोड़ा बेसहारा
Chandrika Dixit
मिस्ट्री मैन संग रिश्ते में हैं शादीशुदा 'वड़ा पाव गर्ल', पति पर साधा निशाना!
chandrika dixit cheated on husband
मिस्ट्री मैन की बांहों में समाई 'वड़ा पाव गर्ल', पति को दिया धोखा! चिढ़े यूजर्स

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yugam gera (@gera__sahab)

 

युगम दूसरे वीडियो में इमोशनल होते हुए कहते दिखे. उन्होंने कहा- एक बात समझ आ गई है, जो मेरे नसीब में है. वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता. पर जो मेरे नसीब में नहीं है, वो मेरा चाहकर भी नहीं हो सकता. उन्होंने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा- जब तक चल रही है जिंदगी, तब तक तो जीनी पड़ेगी. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yugam gera (@gera__sahab)

बता दें कि पति युगम गेरा संग खटपट के बीच चंद्रिका ने जब लाल जोड़े में मिस्ट्री मैन संग तस्वीरें शेयर कीं, तो हर कोई दंग रह गया. दुल्हन बनीं चंद्रिका मिस्ट्री मैन संग पोज देती दिखीं. जबकि मिस्ट्री मैन दूल्हे के लिबास में नजर आया. 

Advertisement

शादी के जोड़े में चंद्रिका और मिस्ट्री मैन की तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. फैंस को लगा कि उन्होंने शादी रचा ली है. कई लोग चंद्रिका को ट्रोल भी करने लगे. मगर फिर उन्होंने वीडियो शेयर कर बताया कि ये सिर्फ प्रमोशनल फोटोशूट था.  

 


चंद्रिका की बात करें तो लंबे समय से पति संग उनका रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा है. दोनों के बीच काफी दूरियां आ गई हैं. चंद्रिका और युगम ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. दोनों की लड़ाई कब तक चलती है ये देखने वाली बात होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement