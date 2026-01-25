scorecardresearch
 
कॉमेडियन कपिल शर्मा से हुई थी 'बुआ' की लड़ाई, तोड़ी चुप्पी, बोलीं- अगर कभी शो में बुलाया तो...

एक्ट्रेस उपासना सिंह को 'द कपिल शर्मा शो' पर कॉमेडियन कपिल शर्मा की 'बुआ' का किरदार निभाने के लिए जाना जाता हैं. हालांकि कुछ वक्त बाद एक्ट्रेस ने कॉमेडी शो में नजर आना बंद कर दिया. ऐसे में माना गया कि उनके और कपिल के बीच अनबन हो गई है.

कपिल शर्मा से हुई थी 'बुआ' उपासना सिंह की अनबन? (Photo: Screengrab)
एक्ट्रेस उपासना सिंह को बॉलीवुड से लेकर पंजाबी सिनेमा में अपने बेहतरीन काम के लिए जाना जाता है. मगर टीवी के फैंस उन्हें 'द कपिल शर्मा शो' पर कॉमेडियन कपिल शर्मा की 'बुआ' का किरदार निभाने के लिए जानते हैं. उपासना ने इस शो पर और भी कई अलग-अलग किरदारों को निभाया है. हालांकि कुछ वक्त बाद एक्ट्रेस ने कॉमेडी शो में नजर आना बंद कर दिया. इस बारे में अब उन्होंने एक इंटरव्यू में बात की है.

कपिल से अनबन पर क्या बोलीं उपासना?

उपासना सिंह ने एक एजेंसी संग खास बातचीत में कपिल शर्मा के शो से अपनी अनुपस्थिति के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके और कॉमेडियन कपिल शर्मा के बीच कभी कोई अनबन नहीं हुई. इसी के साथ उपासना और कपिल के बीच लड़ाई और मतभेद की सभी अफवाहों पर विराम लग गया है. इंटरव्यू में उपासना ने कहा कि कपिल उनके लिए आज भी छोटे भाई जैसे हैं और उनके बीच किसी भी तरह की खटास नहीं है.

एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरे लिए कपिल आज भी मेरे छोटे भाई जैसे हैं. हम एक-दूसरे से बात करते हैं और हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है. अगर कभी उन्हें शो में मेरी जरूरत पड़ी और मुझे किरदार पसंद आया, तो मैं जरूर जाऊंगी.'

शो पर अपने सफर को याद करते हुए उपासना सिंह ने कहा कि वह और पूरी टीम लगभग ढाई साल तक टीआरपी चार्ट में टॉप पर बनी रही. उन्होंने कहा, 'लोगों को मेरा किरदार बहुत पसंद आया. मैं पहले जग बुआ बनी और फिर पिंकी बुआ, और दोनों किरदारों को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया.'

क्यों छोड़ा था उपासना सिंह ने शो?

कपिल के शो में वापसी के बारे में बात करते हुए उपासना ने कहा कि वह शो में लौटने के लिए तैयार हैं. लेकिन केवल तभी जब उन्हें कोई अहम भूमिका दी जाए. उन्होंने आगे समझाया कि जब कपिल चैनल बदलकर गए और उन्हें फिर से रोल ऑफर किया गया, तो वह कुछ समय के लिए वापस लौटी थीं. हालांकि क्रिएटिव स्तर पर चीजें ठीक नहीं रहीं. एक्ट्रेस ने कहा, 'उस समय कपिल अपनी फिल्मों में बहुत बिजी थे और मेरे किरदार की डिटेलिंग पर काम करने का समय नहीं था. इसी वजह से एक एक्ट्रेस के तौर पर मुझे पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिली.'

उपासना सिंह ने यह भी जोर दिया कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है और वह जिंदगी में आगे बढ़ने से खुश हैं. उन्होंने कहा, 'जो भगवान ने मेरे लिए लिखा है, वही मैं करूंगी. साथ ही उन्होंने बताया कि वह फिलहाल अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स पर फोकस करके खुश हैं. उपासना ने अंत में कपिल शर्मा और उनकी पूरी टीम को लगातार सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

