10 साल बाद टूट रही 'TV के सुपरस्टार' की शादी? पत्नी ने तलाक पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- फर्क नहीं...

'बिग बॉस 19' के विनर और 'अनुपमा' फेम स्टार गौरव खन्ना शो के बाद से अपने निजी रिश्तों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. कुछ समय पहले ऐसी रिपोर्ट्स सामने आईं कि गौरव खन्ना का पत्नी संग रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा है. दोनों की शादी में दरार आ गई है. तलाक की खबरों पर अब गौरव की पत्नी आकांक्षा चमोला ने रिएक्ट किया है और फैंस को सच बताया है.

तलाक की खबरों पर क्या बोलीं आकांक्षा?

दरअसल, आकांक्षा चमोला ने बीते कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर रिश्तों को लेकर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें लिखा था- जिस रिश्ते की बुनियाद में सिर्फ जरूरतें हो, वहां दिल हमेशा कुर्बान होता है.

आकांक्षा की ये पोस्ट देख फैंस को झटका लगा था. कई लोग कयास लगाने लगे कि उनकी शादीशुदा जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है. कईयों को लगा कि शायद आकांक्षा पति गौरव खन्ना से अलग हो रही हैं और उन्होंने पोस्ट के जरिए हिंट दिया है.

तलाक की वायरल खबरों पर अब आकांक्षा ने रिएक्ट किया है. उन्होंने टेली मसाला संग बातचीत में बताया- ईमानदारी से कहूं तो मुझे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है. हम शो को प्रमोट कर रहे थे, तो मेरा मोटिव वही था. मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि शायद कुछ लोग मेरी पोस्ट को गलत तरह से लेंगे, लेकिन इतना ज्यादा गलत लेंगे, ये मुझे नहीं पता था. मगर फिर बाद में हमने क्लियर भी कर दिया था कि ये शो के प्रमोशन के लिए था.

आकांक्षा चमोला ने ये साफ कर दिया है कि उनका पति गौरव खन्ना संग तलाक नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी पोस्ट उनके शो के प्रमोशन के लिए थी. इससे पहले भी वो शो के प्रमोशन के दौरान अपने रिश्ते को लेकर सफाई दे चुकी हैं. अब एक बार फिर एक्ट्रेस ने अपने तलाक की खबरों को गलत और बेबुनियाद बता दिया है. आकांक्षा की इस बात से कपल के फैंस ने भी राहत की सांस ली है. फैंस दोनों को हमेशा यूं ही साथ में खुश रहने की दुआएं दे रहे हैं.

बच्चा नहीं चाहतीं आकांक्षा

आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के रिश्ते की बात करें तो दोनों टीवी टाउन के मोस्ट पावरफुल कपल माने जाते हैं. दोनों का प्यार और बॉन्ड फैंस को कपल गोल्स देता है. आकांक्षा और गौरव ने साल 2016 में शादी रचाई थी. दोनों के रिश्ते को लगभग 10 साल हो चुके हैं और आज भी उनका प्यार अटूट है.

हालांकि, शादी के 10 साल बाद भी गौरव और आकांक्षा का बेबी नहीं है, क्योंकि आकांक्षा मदरहुड में यकीन नहीं रखती, वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं. गौरव भी पत्नी के इस फैसले में उन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं. यही वजह है कि फैंस उन्हें आइडल कपल मानते हैं. वैसे आपकी क्या राय है?

