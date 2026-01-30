TRP में 'नागिन' बनीं नंबर 1, तारक मेहता को बचा नहीं पाई पोपटलाल की शादी

बार्क के तीसरे हफ्ते की TRP रेटिंग्स सामने आ गई हैं. हर हफ्ते की तरह, इस बार भी लिस्ट में कई बदलाव देखे गए हैं. जो शो पिछले हफ्ते टीआरपी के मामले में पिछड़ रहे थे, वो इस हफ्ते छाए हैं. दर्शकों को एकता कपूर के सीरियल्स बेहद पसंद आ रहे हैं.

टॉप पर पहुंचा 'नागिन 7', 'क्योंकि सास भी...' का क्या है हाल?

टीवी पर एकता कपूर के दोनों सीरियल्स 'नागिन 7' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' का राज दिखा है. पिछले हफ्ते जहां नागिन तीसरे नंबर पर थी, अब नंबर 1 पर पहुंच गई है. वहीं 'क्योंकि सास भी...' नंबर 1 से फिसलकर नंबर 2 पर आ गया है. इसी बीच 'अनुपमा' भी टॉप 3 में अपनी जगह बनाने में कायम रहा है.

'नागिन 7' और 'क्योंकि सास भी...' में दिखाए जाने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स दर्शकों को बेहद पसंद आ रहे हैं. जबसे टीवी पर तुलसी और नागिन की वापसी हुई है, ऑडियंस की बेताबी उन्हें देखने के लिए नजर आई है. हालांकि 'अनुपमा' शो जो एक समय पर नंबर 1 पोजिशन पर जमा हुआ बैठा था, अब वो दूसरे या तीसरे स्थान पर ही खिसक रहा है. माना जा सकता है कि शो का चार्म पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है.

वहीं टॉप 5 की रेस में 'तुम से तुम तक' और 'वसुधा' जैसे शोज का डंका बजा हुआ है. ये शोज लगातार टीआरपी की रेस में अपना दम दिखा रहे हैं. हालांकि टॉप 10 में इस हफ्ते एक बड़ा उलटफेर देखने मिला है. सीरियल 'गंगा माई की बिटिया' 6वें स्थान पर रहा, वहीं 'उड़ने की आशा' ने 7वें स्थान पर अपनी जगह बनाई. पिछले हफ्ते 9वें स्थान पर रहा 'लाफ्टर शेफ' इस हफ्ते 8वें पर रहा. 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' इस हफ्ते 9वें स्थान पर जा गिरा, जबकि पिछले हफ्ते ये शो 7वें स्थान पर था.

नहीं चला पोपटलाल की शादी का ट्रैक

सीरियल 'तारक मेहला का उल्टा चश्मा' ने इस हफ्ते सबसे निराशा जनक परफॉर्म किया है. पिछले हफ्ते जो शो 11वें स्थान पर था, इस बार 12वें पर जा गिरा है. शो की टीआरपी हर दिन गिरती दिख रही है. इन दिनों सीरियल में पोपटलाल की शादी का ट्रैक चल रहा था. उम्मीद की जा रही थी कि ये कहानी शो की टीआरपी को बढ़ाने में मदद करेगी. लेकिन अफसोस ना पोपटलाल की शादी हो पाई, ना शो की टीआरपी में इजाफा हुआ.

