50 सेलेब्स लाकर भी 'द 50' को नहीं मिली TRP, तारक मेहता शो की रेटिंग देखकर लगेगा शॉक

बार्क की 26वें हफ्ते की रेटिंग आ गई है. इसमें सबसे शॉकिंग द 50 का फ्लॉप आगाज है. कलर्स के इस रियलिटी शो को खूब प्रमोट किया गया. इंडस्ट्री के 50 बड़े सितारों को इसमें लिया गया. लेकिन फिर भी ये टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाया. वहीं 'अनुपमा' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' दर्शकों की पहली पसंद बने हुए हैं. जानते हैं टॉप 10 में कौन सा शो किस नंबर पर है.

टीआरपी में अनुपमा ने मारी बाजी

इस वीक अनुपमा ने टॉप की पोजिशन पर हालिस की. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को पछाड़कर रुपाली गांगुली के शो ने नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई है. शो के ट्विस्ट एंड टर्न्स को पसंद किया जा रहा है. दूसरे नंबर पर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' बना हुआ है. मिहिर, नोयना और तुलसी के बीच सीरियल में बने समीकरणों ने दर्शकों की एक्साइटमेंट को बढ़ा रखा है. नागिन का 7वां सीजन तीसरे नंबर पर है. इसमें अनंता दुश्मनों से अपनी फैमिली और देश को बर्बाद करने की साजिश रचने वालों से बदला ले रही है. एक-एक करके सबको मौत के घाट उतार रही है. शो में नागिन अनंता की शादी का ट्रैक चल रहा है. चौथे नंबर पर वसुधा, 5वें पर तुम से तुम तक, छठे पर गंगा माई की बिटियां, 7वें पर लाफ्टर शेफ्स 3, आठवें नंबर पर उड़ने की आशा- सपनों का सफर, 9वें पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' काबिज है.

टीआरपी लिस्ट में एक नए शो ने एंट्री मारी है. मिस्टर और मिसेज परशुराम 10वीं रैंक पर है. वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की 11वीं रैंक ने फैंस को हैरान किया है. लगता है मेकर्स को शो में बड़ा ट्विस्ट लाना होगा. बार्क रेटिंग में सबसे शॉकिंग डेब्यू द 50 शो का हुआ है. इसने टॉप 20 में भी जगह नहीं बनाई है. लायन के क्रेजी गेम्स से भरपूर ये शो 25वें नंबर पर है.

द 50 हुआ फ्लाप!

50 सेलेब्स के साथ इस रियलिटी शो को बड़े जोर-शोर से शुरू किया गया था. लेकिन ऑडियंस के बीच इसका बिल्कुल भी बज नहीं दिखता है. टीआरपी लिस्ट में इसकी हालत देखकर साफ समझ आता है कि ये शो लोगों ने नकार दिया है. इसमें बस लड़ाई और झगड़ा ही देखने को मिल रहा है. शो में प्रिंस नरूला, रजत दलाल, दिग्विजय राठी, निक्की तंबोली, शिव ठाकरे, रिद्धि डोगरा, करण पटेल, अरबाज पटेल जैसे सेलेब्स पार्टिसिपेंट्स हैं.

