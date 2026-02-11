scorecardresearch
 
मां बनने वाली हैं 'कुबूल है' एक्ट्रेस सुरभि ज्योति, बताया कब होगी ड‍िलीवरी

सुरभि ज्योति और सुमित सूरी (Photo: Instagram/@surbhijyoti)
सुरभि ज्योति और सुमित सूरी (Photo: Instagram/@surbhijyoti)

टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति और उनके पति सुमित सूरी ने फैंस को खुशखबरी दे दी है. सुरभि और सुमित ने ऐलान किया है कि वो दोनों जल्द ही अपनी जिंदगी में एक नन्हे मेहमान का स्वागत करने वाले हैं. दोनों ने सोशल मीडिया पर एक क्यूट पोस्ट शेयर की. सुरभि ज्योति अपने पहले बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने फैंस को इस खबर से झूमने पर मजबूर कर दिया है.

सुरभि ज्योति बनने वाली हैं मां

सुरभि और सुमित ने इंस्टाग्राम पर एक क्यूट फोटो डाली और लिखा, 'ॐ. हमारा सबसे बड़ा एडवेंचर शुरू हो गया है. हमारा छोटा-सा प्यार इस जून में आने वाला है.' फोटो में दोनों के पैर देखे जा सकते हैं. उनके बीच बच्चे के प्यारे से छोटे-छोटे जूते रखे हैं. कपल की इस खुशखबरी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने दोनों को बधाई दी है. इसके अलावा मौनी रॉय, सुयश राय, अर्जित तनेजा, किश्वर मर्चेंट, आरती सिंह, नकुल मेहता समेत ढेरों फैंस ने भी सुरभि को बधाइयां दी हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Surbhi Jyoti (@surbhijyoti)

सुमित सुरी से सुरभि ज्योति ने 27 अक्टूबर 2024 को शादी रचाई थी. ये शादी धूमधाम से जिम कॉर्बेट के अहाना रिजॉर्ट में हुई थी, जिसमें ढेरों टीवी कलाकारों से शिरकत की थी. सुरभि के वेडिंग आउटफिट्स के भी खूब चर्चे हुए थे. उन्होंने डिजाइनर नीता लुल्ला का बनाया खूबसूरत लाल रंग का लहंगा पहना था. इसके अलावा उनके मेहंदी और हल्दी के आउटफिट भी कमाल थे, जिसकी वजह से वह स्टाइलिश दुल्हन कहलाई थीं.

इन फिल्मों और टीवी शो में किया काम

सुरभि के पति सुमित सूरी भी एक्टर और प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने हिंदी फिल्म 'वार्निंग', 'बबलू हैप्पी है' और '14 फेरे' में काम किया हुआ है. वहीं एक्ट्रेस के करियर के बारे में बात करें तो उन्हें अपने फेमस टीवी शो 'कुबूल है' के लिए जाना जाता है. इसमें सुरभि ज्योति की जोड़ी करण सिंह ग्रोवर के साथ बनी थी और इसे फैंस ने खूब प्यार भी दिया था.

इसके अलावा सुरभि ज्योति ने 'नागिन 3', 'गुनाह', 'कोई लौट के आया है', 'इश्कबाज', 'प्यार तूने क्या किया', 'अखियां तो दूर जा', जैसे टीवी शोज में काम किया है. रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' और 'बिग बॉस 15' में भी उन्होंने हिस्सा लिया था. सुरभि ज्योति पंजाबी सिनेमा का जाना माना चेहरा हैं. उन्होंने 'इक कुड़ी पंजाब दी', 'रौला पे गया', 'मुंडे पटियाला दे' और 'खदारी' में काम किया हुआ है. 

