कपिल के शो में 'लड़की' बने सुनील ग्रोवर, अवतार देख कॉमेडियन ने की थी उल्टी, बोला- ये घिनौना

सुनील ग्रोवर को लेकर कॉमेडियन का बड़ा बयान (Photo: Screengrab)
कॉमेडियन सुनील पाल अपने विवादास्पद विचारों और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. एक हालिया इंटरव्यू में सुनील ने कॉमेडी सर्किट के अपने साथियों- कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कपिल की तारीफ करते हुए कहा कि वे समय के साथ बदलाव के साथ आगे बढ़े हैं, जबकि ग्रोवर के कपिल के शो में फीमेल अवतार को उन्होंने खारिज कर दिया.

फीके पड़ गए हैं कॉमेडियन

सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में सुनील से पूछा गया कि भारतीय कॉमेडियंस में से कौन-कौन फीके पड़ गए हैं और कौन अभी भी इंडस्ट्री में मजबूती से खड़े हैं. सुनील ने कहा, '21 साल हो गए हैं. यह इंसानी फितरत है कि हम हमेशा बदलाव चाहते हैं. समय के साथ बदलाव को स्वीकार करना पड़ता है, वरना आप एक खास दायरे में फंस जाते हैं और सीमित हो जाते हैं. नवीन प्रभाकर और अहसान कुरैशी दोनों इसी का शिकार हुए. उन्होंने खुद को नहीं बदला, ऐसा मुझे लगता है.'

सुनील ने की कपिल की तारीफ

कॉमेडियन ने आगे कहा, 'पिछले 40 सालों में महान जॉनी लीवर ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना दौर जिया और लोगों को बदलने के लिए प्रेरित किया. मैं उनका भक्त और फैन हूं. उनके अलावा मुझे कपिल शर्मा में एक मजबूत ताकत दिखी. उन्होंने भी खुद को बदला, और सुनील ग्रोवर ने भी. पिछले 20 सालों में मुश्किल से 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने बदलते देखा है. बाकी लोग अभी भी मार्केट जोक्स, पुराने कलाकारों की नकल कर रहे हैं और कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे.'

सुनील ग्रोवर को देख आई उल्टी

सुनील पाल ने सुनील ग्रोवर के क्रॉस-ड्रेस्ड किरदार में परफॉरमेंस को देखकर 'उल्टी' आने की बात भी याद की. उन्होंने कहा, 'हम दोनों ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में बहुत बार साथ काम किया है. उनके महिला बनकर एक्टिंग करने से मुझे असहजता हुई. इतनी कि मैं एक बार खाना खाते-खाते उन्हें देखकर उल्टी कर बैठा. महिला के लिबास में आना, यह मुझे घिनौना लगता है. ऐसा नहीं करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है. वरना मैं उनके काम का फैन हूं. जो लोग अश्लीलता और गाली-गलौज करते हैं, वे करोड़ों कमा रहे हैं, और मेरे पास भी पहले यह विकल्प था.'

जानकारी के लिए बता दें कि सुनील ग्रोवर, कपिल शर्मा के शो पर अपने महिला किरदारों के कॉमेडी स्केच के लिए मशहूर हैं. उन्हें 'गुत्थी' और 'रिंकू भाभी' जैसे अवतारों के लिए जाना जाता है. साथ ही दर्शकों को उनके ये दोनों ही रूप बेहद पसंद भी हैं.

---- समाप्त ----
