'आवाजें क्यों नहीं उठ रहीं?', बांग्लादेश हिंसा पर बोलीं रूपाली गांगली, उठाए सवाल

टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने बांग्लादेश में हिंदुओं की क्रूर हत्याओं की निंदा की है. शुक्रवार, 26 दिसंबर को टीवी शो 'अनुपमा' की स्टार ने उन लोगों पर सवाल उठाया जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों पर चुप हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि अब सभी के साथ खड़ा होने का वक्त है. साथ ही उन्होंने हिंदुओं से अपनी आवाज उठाने का आग्रह किया.

और पढ़ें

रूपाली का भड़का गुस्सा

न्यूज 18 से बातचीत में रूपाली गांगुली ने कहा, 'हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों पर लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर आप फिलिस्तीन और अन्य देशों के लिए बोल सकते हैं, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ वैसी ही आवाज क्यों नहीं उठा सकते? मुझे समझ नहीं आता कि कोई क्यों नहीं बोलता.'

उन्होंने आगे कहा, 'पहले दीपू चंद्र दास और अब नई घटना हुई है. यह काफी समय से हो रहा है. पहले भी हमने ऐसी कई घटनाओं के वीडियो देखे हैं. मुझे नहीं पता कि आवाजें क्यों नहीं उठ रही हैं. अब समय है कि हम अपने लोगों के लिए खड़े हों.'

'क्यों चुप हैं लोग?' - रूपाली गांगुली

रूपाली ने कहा, 'हिंदुओं को हिंदुओं के लिए खड़ा होना चाहिए. उन्हें मदद करनी चाहिए. मैं समझती हूं कि प्यार ही एकमात्र धर्म है, दया ही एकमात्र जाति है जिसमें हमें विश्वास करना चाहिए. लेकिन हिंदुओं के साथ कुछ हो रहा हो तो लोग चुप कैसे रह सकते हैं? हमने देखा कि पालघर में साधुओं को जिंदा जला दिया गया. जब भी हिंदुओं के साथ कुछ होता है, अचानक सभी चुप हो जाते हैं. कैसे? समझ नहीं आता. अब समय है कि लोग बोलना शुरू करें, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं.'

Advertisement

बांग्लादेश में हुई हत्या

रूपाली गांगुली की टिप्पणियां बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में 27 साल के दीपू चंद्र दास की क्रूर हत्या के बाद आई हैं. गुरुवार, 25 दिसंबर को वसूली के आरोप में बांग्लादेश में एक अन्य हिंदू व्यक्ति अमृत मोंडल को भी भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला. इन क्रूर हत्याओं ने बड़ा आक्रोश पैदा किया है और देश में अल्पसंख्यकों की खराब स्थिति को उजागर किया है. रूपाली के अलावा कई अन्य सेलिब्रिटीज जैसे मनोज जोशी, जाह्नवी कपूर, काजल अग्रवाल और जया प्रदा, ने भी बांग्लादेश में हुई इन हत्याओं पर अपनी चिंता जताई है.

---- समाप्त ----