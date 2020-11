BB: एजाज को मारने के लिए दौड़ीं पवित्रा, लव एंगल के बाद दिखी जबरदस्त लड़ाई

बिग बॉस 14 के सदस्य एजाज खान और पवित्रा पुनिया का रिश्ता क्या कहलाता है, ये अभी तक फैंस नहीं समझ पाए हैं. कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी के रंग दिखाते ये दोनों सदस्य चर्चा में बने हुए हैं. अपकमिंग एपिसोड में नॉमिनेशन को लेकर एजाज और पवित्रा में लड़ाई देखने को मिलेगी.

पवित्रा-एजाज में हुई लड़ाई

शो का जो प्रोमो सामने आया है उसमें एजाज-पवित्रा के बीच तल्खियां देखने को मिल रही हैं. वे दोनों एक-दूसरे पर जोर जोर से चिल्लाते नजर आते हैं. एजाज-पवित्रा के बीच धक्का मुक्की भी होती है. पवित्रा गुस्से में आग बबूला होती दिखी हैं. वे बार बार एजाज को मारने के लिए दौड़ रही हैं. घरवाले दोनों की इस लड़ाई में बीच बचाव कर रहे हैं. दोनों के बीच आए इस नए मोड़ को देख लगता है अब उनका लव एंगल खत्म हो चुका है.

Nominations ko lekar huyi @KhanEijaz aur #PavitraPunia ke beech anban, kya mod lega #BB14 ka yeh anokha rishta?



Watch tonight at 10:30 PM only on #Colors.

Catch #BiggBoss before TV on @VootSelect. @BeingSalmanKhan @PlayMPL #DaburDantRakshak @TRESemmeIndia @LotusHerbals pic.twitter.com/YVuGRAOqCg