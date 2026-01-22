scorecardresearch
 
'क्योंकि सास...' के आगे सब फेल, नागिन-लाफ्टर शेफ की गिरी TRP, 'भाभीजी' का नहीं चला जादू

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' फिर से नंबर 1 पोजिशन पर है. इसने अनुपमा को कड़ी टक्कर दी है. नागिन 7 और लाफ्टर शेफ सीजन 3 की टीआरपी में गिरावट आई है. वहीं भाभीजी घर पर हैं 2.0 को लोगों ने खास रिस्पॉन्स नहीं दिया है. जानें टॉप 5 शोज के बारे में...

अंगूरी भाभी बनकर लौटीं शिल्पा शिंदे, फैंस नहीं हुए इंप्रेस (Photo: Instagram @shilpa_shinde_official/priyankachaharchoudhary)
बार्क के सेकंड वीक की टीआरपी रेटिंग आ गई है. इस बार लिस्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. पिछली बार की तरह नंबर 1 की रैंक पर स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' है. नागिन 7 और लाफ्टर शेफ सीजन 3 की टीआरपी में गिरावट देखने को मिली है. 

स्मृति ईरानी का शो बना दर्शकों की पहली पसंद

एक वक्त था जब बार्क रेटिंग में 'अनुपमा' की बादशाहत देखने को मिलती थी. किसी शो की इतनी मजाल नहीं थी कि उसे नंबर 1 की पोजिशन से हटा पाए. लेकिन 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के आने से 'अनुपमा' को बड़ी टक्कर मिली है. अभी के लिए 'क्योंकि...' में दिखाए जा रहे ट्विस्ट एंड टर्न्स को बेहद पसंद किया जा रहा है. शो में बीते कुछ हफ्तों में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. तुलसी की शांति निकेतन में एंट्री हो गई है. इसके बाद से नोयना और मिहिर की जिंदगी में उथल पुथल मची है. तुलसी की बेटी परी के तलाक का ड्रामा चल रहा है.

दूसरे नंबर पर अनुपमा है. इसकी टीआरपी में बढ़त देखने को मिली है. तीसरी रैंक पर नागिन 7 है. शो दूसरे से तीसरे नंबर पर खिसका है. चौथे नंबर पर 'तुम से तुम तक' है. पांचवीं रैंक पर 'उड़ने की आशा- सपनों का सफर' और छठे नंबर पर 'गंगा माई की बिटियां' ने पकड़ बना रखी है. 7वें नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' काबिज है. पिछले वीक ये शो 10वीं रैंक पर था.

8वें स्थान पर वसुधा और 9वें नंबर लाफ्टर शेफ 3 है. कुकिंग फन शो की टीआरपी में गिरावट देखी गई है. शो 7वें नंबर से 9वीं पोजिशन पर आ गया है. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' 11वें नंबर पर है. अब शो में पोपटलाल की शादी का ट्रैक शुरू हुआ है. उम्मीद है ये पोपटलाल की स्टोरीलाइन शो की रेटिंग को अप करे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शिल्पा शिंदे का नहीं चला जादू

बाकी रियलिटी शोज की बात करें तो इंडियन आइडल 26वीं रैंक पर काबिज है. मास्टर शेफ इंडिया का भी जादू नहीं चला है. तगड़ी प्रमोशन के बावजूद शो को उम्मीद के मुताबिक ऑडियंस नहीं मिलती दिख रही है. शो 37वें नंबर पर है. टॉप 39 शोज की लिस्ट में भाभीजी घर हैं 2.0 कहीं भी नजर नहीं आता है. इससे मालूम पड़ता है कि अंगूरी भाभी के रोल में शिल्पा शिंदे की वापसी ने गर्दा नहीं मचाया है. शो में हॉरर-कॉमेडी ट्विस्ट लाया गया, बावजूद इसके दर्शकों को ये शो अट्रैक्ट नहीं कर पाया. 

---- समाप्त ----
