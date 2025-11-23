scorecardresearch
 

13 साल छोटी एक्ट्रेस संग एक तरफा प्यार में थे कुशाल टंडन! फूटा गुस्सा, बोले- मेरा स्वाभिमान...

कुशाल ने सोशल मीडिया पर अफवाहों और झूठी खबरों पर नाराजगी जताई है, खासकर उन रिपोर्ट्स पर जो उनके रिश्ते को एकतरफा बताती हैं. उन्होंने मीडिया हाउस पर बिना जांच के झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि वे अपनी इज्जत और स्वाभिमान की कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे.

कुशाल को आया गुस्सा (Photo: Instagram @shivangijoshi18)
टीवी एक्टर कुशाल टंडन कुछ वक्त पहले एक्ट्रेस शिवांगी जोशी संग अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में थे. उन्होंने खुद इसका कंफर्मेशन भी दिया था. हालांकि एक साल में ही ये रिश्ता टूट गया. अब इसे एक तरफा कहा जा रहा है, जिस पर कुशाल ने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर पर अपना गुस्सा जाहिर किया लेकिन फिर इसे डिलीट भी कर दिया. 

13 साल छोटी शिवांगी संग रिश्ते में थे कुशाल

कुशाल 13 साल छोटी शिवांगी संग रिलेशनशिप में थे, दोनों को विदेश में गेट-टुगेदर करते साथ स्पॉट भी किया गया था. लेकिन फिर दोनों में दूरियां आ गईं. दोनों बरसातें सीरियल में एक साथ काम कर चुके हैं. एक अब-डिलीट किए गए इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने इन खबरों को झूठा बताया और कहा कि ये रिश्ता एकतरफा नहीं था.

हाल ही में कुशाल की एक ‘लव और रिस्पेक्ट’ वाली पोस्ट के बाद अफवाहें फैलने लगीं कि शायद रिश्ता एकतरफा था. इन अफवाहों से कुशाल नाराज हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स पर गुस्सा जाहिर किया. 

कुशाल ने जाहिर की नाराजगी

उन्होंने लिखा,'जो मीडिया हाउस मेरे बारे में बिना जांच के झूठी खबरें फैला रहे हैं- मैं समझता हूं कि मेरा नाम इस्तेमाल करने से आपको क्लिक मिलते हैं. अगर आप अपनी खबरें भरने के लिए कहानियां गढ़ते हैं, तो ये आपकी मर्जी है. लेकिन ये सब मेरी इज्जत और स्वाभिमान की कीमत पर नहीं हो सकता.'

एक्टर ने आगे लिखा,'ये कहना कि मैं एकतरफा रिश्ते में था या कि मैं मूव-ऑन नहीं कर पाया, ये बातें बिल्कुल बेकार और झूठी हैं. ये उन लोगों की नीयत और विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं जो ऐसी बातें लिखते हैं. कुछ लोग तो उस इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी लेख लिख रहे हैं जो कभी मौजूद ही नहीं थी. कम से कम बुनियादी पत्रकारिता करना कोई मुश्किल काम नहीं है.'

कुशाल ने आखिर में कहा,'आगे से अगर मेरे बारे में बिना जांच-पड़ताल के कोई खबर छापी गई, तो मेरा जवाब सिर्फ एक पोस्ट तक सीमित नहीं रहेगा.'

एक साल में हुआ ब्रेकअप

बरसातें- मौसम प्यार का में मजबूत ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के बाद कुशाल और शिवांगी एक-दूसरे के करीब आए. बाद में एक इंटरव्यू में कुशाल ने उनके रिश्ते की पुष्टि भी की थी. ये शो जुलाई 2023 में शुरू हुआ था और फरवरी 2024 में खत्म हो गया. इसे कंफर्म करते हुए भी कुशाल ने एक पोस्ट शेयर की थी, जहां उन्होंने लिखा था कि उनका शिवांगी से ब्रेकअप हुए 5 महीना हो चुका है. हालांकि एक्टर ने इस पोस्ट को भी डिलीट कर दिया था.

