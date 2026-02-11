कुमार सानू का बेटा है अयान? यूजर का भद्दा पोस्ट, कुनिका ने लगाई फटकार, बोलीं- नहीं छोड़ूंगी...

बिग बॉस 19 खत्म होने के बाद भी घरवालों के झगड़े बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं. बीते दिनों तान्या मित्तल ने एक पॉडकास्ट में सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को लेकर बयानबाजी की थी. इससे गुस्साईं कुनिका ने उनकी आलोचना की. फिर क्या था.... तान्या के फैंस कुनिका के पीछे पड़ गए और उन्हें ट्रोल करने लगे. एक यूजर ने तो हद ही पार कर दी.

और पढ़ें

कुनिका को किया टारगेट

शख्स ने कुनिका और उनके बेटे अयान को लेकर X पर भद्दा कमेंट किया. पोस्ट लिखकर अयान को कुमार सानू का बेटा बताने की कोशिश की. ये देखकर कुनिका का पारा चढ़ गया. एक्ट्रेस ने तुरंत इसका मुंहतोड़ जवाब दिया. यूजर ने कुमार सानू और अयान की कोलाज फोटो शेयर कर उनके लुक्स को मैच किया. बताया कि दोनों की फुल शेप्ड आईब्रो है, एक जैसी आंखें, नाक की बनावट सेम है और उनके घने काले बाल हैं. उनकी एक जैसी स्किन टोन और जॉलाइन है.

यूजर ने लिखा- मैं इसे कैसे बताऊं? हम सभी ने इसे महसूस किया है. हमने कुनिका को देखा है. उन्हें सुना है. हमने उन्हें तान्या मित्तल से अपने और कुमार सानू को लेकर बात करते हुए सुना है. कैसे उन्होंने कुमार सानू का घर तोड़ा. लेकिन मुझे लगता है कुनिका एक बड़ी और अहम डिटेल को शेयर करना भूल गूईं. कुनिका तभी सच बताना था ना.

Advertisement

इस पोस्ट का जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने लिखा- तो अब चीजें हाथ से निकल रही हैं. मेरे फैमिली मेंबर्स और दूसरे शख्स को इसमें शामिल करना, जिसके 'पर्सनैलिटी राइट्स' हैं. मैं इस बदबूदार मुंह वाले को नहीं छोड़ूंगी. मैडम चतुर्वेदी, इंतजार करो और देखो. फाइनली मैं तान्या मित्तल और उनके फैंडम से पूछना चाहूंगी कि क्या यहीं चीजें तुम सबको खुशी देती है, तभी तुम अपनी लोकप्रियता या कहें खतरनाक ताकत पर घमंड करते हो. इस पूरी कंट्रोवर्सी पर तान्या मित्तल की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

बिग बॉस में जाने से पहले कुनिका सदानंद ने कई पॉडकास्ट में पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासा किया था. कुमार सानू संग अफेयर को कंफर्म किया था. उनके मुताबिक, एक वक्त उनका सिंगर कुमार सानू संग अफेयर था. दोनों 6 साल का रिश्ता टूटने के बाद मूव ऑन कर चुके हैं. कुनिका की दो शादियां हुई थीं. पहले वो अभय कोठारी की दुल्हन बनी थीं. फिर विनय लाल संग उन्होंने शादी रचाई. दोनों शादियों से उनके दो बेटे, अरिहंत और अयान हैं. कुनिका की ये दोनों शादियां नहीं चलीं.

---- समाप्त ----