फटी जींस पर कविता कौशिक का तंज, शेयर की सड़क पर नहाते लोगों की फोटो

टीवी एक्ट्रेस कव‍िता कौश‍िक अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स, लोगों के सामने रखने से कभी नहीं कतराती हैं. हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 'फटी जींस' वाले बयान पर कव‍िता ने भी तगड़ा जवाब दिया है. कव‍िता ने खुले में नहाते पुरुषों की फोटो शेयर की है. इस फोटो के साथ ही कव‍िता ने ट्वीट कर मह‍िलाओं के पहनावे पर रोक-टोक ना करने की भी सलाह दी है.

कव‍िता ने खुले में मौजूद नल के पास अंडरव‍ियर पहने नहाते पुरुषों की फोटो शेयर की है. इसी के साथ उन्होंने लिखा- 'प्यारे पुरुषों, हम आपको खुले में नहाने की छूट देते हैं बिना आपकी ओर आकर्ष‍ित हुए या आपसे छेड़छाड़ क‍िए. आप भी हमें हमारी Ripped Jeans पहनने दें और अगर हमारी ब्रा स्ट्रैप दिखती है तो उसे दिखने दें! फोटो जनह‍ित में नहीं जारी'. कव‍िता के इस ट्वीट पर यूजर्स ने उन्हें सपोर्ट किया है. कुछ ने उन्हें शाबाशी दी तो एक ने लिखा- 'बहुत अच्छी बात कही है चंद्रमुखी मैम'.

Dear men, we let you स्ट्रिप and bathe in the open without getting attracted to you and adam teasing you, you pls let us wear our Ripped jeans and let our bra strap show if it wants to! फोटो जनहित में नहीं जारी pic.twitter.com/Yz2lCuKat3