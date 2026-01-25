scorecardresearch
 
6 साल बाद टीवी पर कमबैक कर रहे करण पटेल, बताया क्यों 'द 50' शो जीतने का रखते हैं दम

एक्टर करण पटेल जल्द 'द 50' रियलिटी शो में नजर आने वाले हैं. हाल ही में उन्होंने शो के दौरान अपने गेमप्लान और कंटेस्टेंट्स के साथ रिश्ते बनाने पर बात की. उन्होंने कहा कि वो शो के दौरान किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे.

'द 50' में करण पटेल (Photo: Instagram @ karan9198)

टीवी की दुनिया में जल्द एक नया रियलिटी शो 'द 50' आ रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये सभी रियलिटी शोज का बाप है. इसमें 50 सेलेब्स, 50 दिनों के लिए एक विला में रहेंगे जिसमें कई सारे गेम्स और टास्क खेले जाएंगे. इस शो में टीवी के कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं.

'द 50' में जाने से पहले क्या बोले करण पटेल?

सीरियल 'ये हैं मोहब्बतें' फेम करण पटेल भी 'द 50' शो का हिस्सा हैं. करीब 6 सालों के बाद एक्टर को टीवी पर काम मिला है. ये मौका उनके और फैंस के लिए बेहद खुशी वाला है. शो में जाने से पहले करण ने जूम को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने अपने गेमप्लान पर बात की. साथ ही ये भी बताया कि वो क्यों 'द 50' शो जीतने का दम रखते हैं.

करण ने कहा, 'मैं किसी की फैमिली, निजी जिंदगी या इज्जत को गेम के चक्कर में कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा. कॉम्पिटिशन ठीक है, लेकिन किसी के कैरेक्टर को मारना बिल्कुल गलत है.' एक्टर ने आगे ये भी बताया कि वो कैसे अपने ऊपर होने वाली ट्रोलिंग का सामना करते हैं. उनका कहना है कि वो हमेशा इन सभी चीजों से सीखते ही हैं. अगर कोई उन्हें ट्रोल कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो सचमुच कोई गलती कर रहे हैं. इसलिए वो उनकी कुछ बातें सुनते हैं और फिर अपने ऊपर काम करते हैं. 

Advertisement

करण ने इसी बातचीत में 'द 50' शो जीतने पर बात करते हुए कहा, 'कोई भी किसी कॉम्पिटीशन में हारने तो नहीं आता है, सब जीतने के लिए ही पार्टिसिपेट करते हैं. जहां तक बात रही शो जीतने की, मैं किसी स्क्रिप्ट या प्लान के साथ नहीं आता, ना ही कोई चालाकी या बनावटी इरादे से. मैं दिल से, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर खेलता हूं. मैं यहां कहानियां घुमाने-फिराने या लोगों को बहकाने नहीं आया हूं. मैं बस जिंदा रहने, कॉम्पीट करने और मेहनत से जीत हासिल करने आया हूं.'

'द 50' शो की बात करें, तो इसमें करण पटेल के अलावा रिद्धि डोगरा, शाइनी दोशी, उर्वशी ढोलकिया, भोजपुरी स्टार मोनालिसा, विक्रांत सिंह, सपना चौधरी, कृष्णा श्रॉफ, बसीर अली, सिवाइत तोमर, मिस्टर फैजू, लवकेश कटारिया, लक्ष्य कौशनक, मैक्सटर्न, रजत दलाल, दिग्विजय राठी, श्रुतिका अर्जुन, चाहत पांडे, नीलम गिरी, नेहल चुडासमा, शिव ठाकरे, अर्चना गौतम, निक्की तंबोली, दिव्या अग्रवाल, प्रतीक सेजपाल, खानजादी, प्रिंस नरूला और युविका चौधरी जैसे सेलेब्स शामिल हैं. 

