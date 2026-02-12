कपिल शर्मा ने खुद करवाई अपने कैफे पर फायरिंग? राखी सावंत का दावा

कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर गोलियां चलने की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था. बताया गया था कि कॉमेडियन के कैफे पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हमला करवाया है. 'कैप्स कैफे' के नाम से खुले इस रेस्टोरेंट पर एक नहीं बल्कि दो बार हमला हुआ. हालांकि अब एक्ट्रेस राखी सावंत ने इस पूरे वाकये को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं.

और पढ़ें

राखी सावंत के बड़े दावे

एक हालिया इंटरव्यू में राखी सावंत ने आरोप लगाया है कि इस पूरी फायरिंग की घटना को कपिल शर्मा ने खुद करवाया था. वो भी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए. उन्होंने कपिल पर लॉरेंस बिश्नोई को बदनाम करने का भी आरोप लगाया और इसे 'सस्ती पब्लिसिटी' करार दिया.

राखी ने फिल्मज्ञान को दिए इंटरव्यू में कहा, 'कपिल शर्मा अपना रेस्टोरेंट हिट कराने के लिए गोलियां चलवा रहे हैं. क्या हमारे बिश्नोई भाई के बंदे इतने फ्री बैठे हैं कि इनको गोलियां मार रहे हैं? अरे भाई तुम पब्लिसिटी करो अपने रेस्टोरेंट को हिट कराने के लिए कनाडा में. आप हमारे भाई को क्यों बदनाम कर रहे हो? बिश्नोई गैंग को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या आपको ये सस्ती पब्लिसिटी नहीं लगती?'

कपिल के कैफे पर हुआ था हमला

Advertisement

जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2025 में ब्रिटिश कोलंबिया के शहर में कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ ने 'कैप्स कैफे' के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला था. इसपर कई राउंड फायरिंग हुई थीं. इस कैफे ने अपनी सॉफ्ट ओपनिंग सेलिब्रेट की थी. लेकिन सेलिब्रेशन के बीच ही कैफे पर तोड़फोड़ और फायरिंग हो गई. हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा था.

इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी और कपिल शर्मा को कड़ी चेतावनी भी दी. उन्होंने लिखा, 'जय श्री राम, सतश्रीअकाल सारे भाइयों को. आज जो ये कपिल शर्मा के Kaps Cafe... में फायरिंग हुई इसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं. इसको हमने कॉल की थी, इसको रिंग नहीं सुनाई दी तो कार्रवाई करनी पड़ी. अब भी रिंग नहीं सुनेगा तो अगली कार्रवाई जल्द ही मुंबई में करेंगे.'

इस घटना के बाद कपिल शर्मा ने भी एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, 'मेयर ब्रेंडा लॉक, पुलिस और सभी अधिकारियों का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कैप्स कैफे पर आकर अपना प्यार और समर्थन दिखाया. हिंसा के खिलाफ हम सब एकजुट हैं. हम वाकई बहुत आभारी हैं.' हमले के कुछ वक्त बाद ही ये कैफे फिर से जनता के लिए खुल गया था.

---- समाप्त ----