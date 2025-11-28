scorecardresearch
 
कपिल ने चैनल संग खत्म किया 11 साल पुराना झगड़ा, टीवी पर हुई वापसी, मचाएंगे धमाल

कॉमेडियन कपिल शर्मा 11 साल बाद कलर्स टीवी पर वापसी कर रहे हैं, जहां से उनकी शोहरत शुरू हुई थी. वो लाफ्टर शेफ 3 में नजर आएंगे, जिसमें खाना बनाने और कॉमेडी का अनोखा मेल देखने को मिलेगा.

भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक संग रंग जामएंगे कपिल शर्मा (Photo: Instagram/ Kapil Sharma)
कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं. इस बीच कपिल को लेकर एक एक्साइटिंग खबर सामने आ रही है. कॉमेडियन 11 साल बाद उस चैनल पर वापस आ रहे हैं, जहां से उन्हें घर-घर पहचान मिली थी. 

चैनल संग खत्म हुआ झगड़ा
कपिल शर्मा उस चैनल पर वापस आ रहे हैं, जिससे वो पहले बहुत तू-तू, मैं-मैं करके अलग हो गए थे. यहां बात Colors TV की बात हो रही है. कपिल शर्मा ने कपिल शर्मा शो की शुरुआत कलर्स टीवी से की थी. कलर्स के शो से उन्होंने लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई. अब एक दशक से ज्यादा समय के बाद वो कलर्स टीवी पर लौट रहे हैं. 

कपिल शर्मा लाफ्टर शेफ 3﻿ में नजर आएंगे, जिसमें खाना, हंगामा और कॉमेडी का मजा है. शो में एक बार फिर वो कृष्णा अभिषेक और भारती सिंह﻿ के साथ कॉमेडी करते दिखेंगे. ये तिकड़ी, जो एक समय पर कॉमेडी की दुनिया पर राज करती थी, अपनी जबरदस्त केमिस्ट्री के साथ कई सालों बाद स्क्रीन पर फिर से एक साथ दिखेगी. कपिल, भारती और कृष्णा अभिषेक के जोक्स लाफ्टर में कॉमेडी का मजा दोगुना करने वाले हैं. 

पहली बार बनाएंगे खाना 
कपिल शर्मा के लिए इस शो में खाना बनाने का अंदाज नया होने वाला है. वो कुकिंग चैलेंज के साथ मस्ती-मजाक करते दिखेंगे. कपिल शर्मा की वापसी इसलिए खास है, क्योंकि उनके इस चैनल के साथ उनकी पुरानी खटास रही है. उनकी लंबे समय तक चली खटपट के चलते कॉमेडी नाइट्स विद कपिल अचानक खत्म हो गया था. इसके बाद से वो 11 साल तक इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी प्रोजेक्ट से दूर रहे. अब कपिल के फैन्स उन्हें कलर्स के शो पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं. 

कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2, 12 दिसंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म में उनके साथ त्रिधा चौधरी, आयशा खान हीरा वरीना और पारूल गुलाटी लीड रोल में हैं. फिल्म में दिवंगत एक्टर असरानी भी इस फिल्म में नजर आएंगे. किस किसको प्यार करूं 2 को दर्शकों का कितना प्यार मिलता है. ये जानने के लिए फिल्म देखनी पड़ी. 

