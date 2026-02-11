scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सालों से इस दर्द में हैं कपिल शर्मा, 10 लाख का चेक म‍िलने पर क्यों रो पड़े थे? खुद बताया

अपने जोक्स और मजाकिया अंदाज से लोगों को हंसाने वाले कपिल शर्मा अब अपने बीते दिनों को याद कर इमोशनल हो गए. कपिल ने बताया कि पिता के निधन से उन्हें काफी तकलीफ पहुंची थी. वो आज भी उन्हें याद करते हैं.

Advertisement
X
कपिल शर्मा का छलका दर्द (Photo: Instagram @kapilsharma)
कपिल शर्मा का छलका दर्द (Photo: Instagram @kapilsharma)

इंडिया के टॉप कॉमेडियन्स में शुमार कपिल शर्मा करियर की बुलंदियों पर हैं. कॉमेडियन के तौर पर गर्दा उड़ाने के बाद कपिल अब एक्टर के तौर पर भी पहचान बना चुके हैं. कपिल अपने शो, ब्रांड एंडोर्समेंट और फिल्मों से तगड़ी कमाई करते हैं. वो लैविश लाइफ जीते हैं. मगर फिर भी सालों से उनके मन में एक ऐसा दर्द छिपा है, जिससे दुनिया अनजान है.

कपिल ने बयां किया दर्द

ये दर्द है पिता को खोने का. अब कपिल ने बताया कि पिता को खोने पर उन्हें कितना गहरा सदमा लगा था. ईटाइम्स को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में कपिल ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Old Money Salman Khan
एक फोन कॉल... और सलमान ने कह दिया 'ओल्ड मनी' सॉन्ग को हां, बोले एपी ढिल्लों
AP Dhillon
'सड़कों पर गुजारी रातें', 33 की उम्र में कैसे करोड़पति बना सिंगर?
Kis Kisko Pyaar Karoon 2
OTT Release This Week: 'किस किसको प्यार करूं 2' से 'द राजा साब' तक, ये फिल्में-सीरीज देखने के लिए हो जाइए तैयार
Archana Puran Singh
मुश्किलों से मां बनी थीं अर्चना पूरन सिंह, दर्द में बीती पहली प्रेग्नेंसी
Kapil Sharma
कहां हैं कपिल शर्मा शो के मशहूर सितारे? ये तीन स्टार्स दुनिया को कह चुके अलविदा

गुजरे पलों को याद करते हुए कपिल बोले- हर दौर का अपना एक अलग चार्म होता था. बचपन अलग था. जब मेरे पिता मेरे साथ थे, तब वो दौर अलग था. साल 2004 में जब उनका निधन हुआ तो जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर गई थी फिर मुझे टीवी पर एक और मौका मिला और मैं वापस ट्रैक पर आया. 

'36 साल की उम्र में मैं डिप्रेशन की चपेट में आ गया था और मेरा करियर पूरी तरह से नीचे गिरने लगा था. लोग कहते थे- यह तो खत्म हो गया है. फिर मेरी शादी हुई. उसके बाद मेरा शो वापस लौटा और मैंने फिर 300 से ज्यादा एपिसोड्स दिए.'

Advertisement

जब रो पड़े थे कपिल

कपिल ने ये भी बताया कि जब उन्होंने 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' (सीजन 3) जीता था तब उन्हें 10 लाख रुपये का चेक मिला था. उन्हें उस वक्त खुशी से झूमना चाहिए था, मगर उनकी आंखों में आंसू थे. 

कपिल शर्मा आगे बोले- बीता हुआ कल कभी नहीं बदलता. जो चले गए, वो वापस नहीं लौटते. जब मैंने ट्रॉफी जीती और मुझे 10 लाख रुपये का चेक मिला, तो मैं यह सोचकर मैं रो पड़ा था कि काश मेरे पिता मेरे साथ होते. जब मेरा शो शुरू हुआ, तो मुझे याद है कि मैं रात 9 बजे अपने घर के बाहर चुपचाप खड़ा रहता था. सोसाइटी के हर घर में टीवी चलते थे और मुझे लोगों के हंसने की आवाजें आती थीं. मैं मन ही मन सोचता था कि अगर पापा जिंदा होते, तो वो ये देखकर कितने खुश होते. मैं उन्हें हर दिन याद करता हूं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिल को झकझोर देते हैं. 

बता दें कि कपिल अमृतसर से मुंबई एक सिंगर बनने का सपना लेकर आए थे. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. कपिल ने साल 2007 में 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' जीता. फिर 'कॉमेडी सर्कस' के के विनर बने. उन्होंने साल 2013 में अपने प्रोडक्शन हाउस 'K9 प्रोडक्शंस' के तहत 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' शुरू किया. इस शो ने उन्हें भारत के सबसे बड़े टीवी सितारों में से एक बना दिया. कपिल आज करोड़ों के मालिक हैं.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement