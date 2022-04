Akshay Kumar के बर्थडे विश का Kapil Sharma ने दिया जवाब, 'आपके दिल में घर चाहिए, बांद्रा में बात चल रही'

कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) 41 साल के हो गए हैं. कपिल ने शनिवार, 2 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाया था. इस खास मौके पर ढेरों सेलेब्स ने कपिल को जन्मदिन की बधाई दी. इसी में से एक थे बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar). कपिल शर्मा के बेस्ट फ्रेंड और भाई अक्षय कुमार ने मजेदार बर्थडे मैसेज उन्हें दिया था. अब कपिल ने अक्षय के ट्वीट का जवाब दिया है.

कपिल ने दिया अक्षय को मजेदार जवाब

अक्षय कुमार ने कपिल शर्मा को गले लगाकर Kiss करते हुए फोटो शेयर की थी. इस फोटो में दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे. फोटो के साथ अक्षय ने ट्वीट लिखा था, 'मैं उम्मीद करता हूं इस साल तेरे लोखंडवाला ही नहीं बांद्रा में भी बहुत सारे घर हों. हमेशा तेरे लिए जिंदगी में बेस्ट चीजें मिलने की कामना करता हूं भाई. हैप्पी बर्थडे कपिल.'

अब इस ट्वीट का जवाब कपिल शर्मा ने दे दिया है. कपिल ने लिखा, 'हाहाहा, मुझे हमेशा अलग-अलग तरह से प्रेरित करने के लिए शुक्रिया पाजी. बस आपके दिल में घर बना रहे, बांद्रा में तो मेरी बात चल रही है. लव यू पाजी.'

Hahahaha, thank you so much for always inspiring in many ways paji 🤗❤️ bus apke dil me ghar bana rahe, bandra me to meri baat chal hi rahi hai 😜 love you paji 🤗❤️🙏 https://t.co/iOW3OMtHz9