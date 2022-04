The Mask फेम एक्टर Jim Carrey एक्टिंग से हो रहे रिटायर, बोले 'बस इतना काफी है'

हॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर जिम कैरी (Jim Carrey) ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान एक इंटरव्यू में कर दिया है. एक्सेस हॉलीवुड के साथ इंटरव्यू में जिम कैरी ने कहा कि वह शायद एक्टिंग (Jim Carrey Retiring from Acting) से दूरी बनाने वाले हैं. उनका कहना है कि इस बारे में वह सीरियस है. जिम कैरी की इस बात ने दुनियाभर के उनके फैंस को हैरान-परेशान कर दिया है.

जिम कैरी छोड़ रहे हैं एक्टिंग

जिम कैरी (Jim Carrey) ने इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा, 'मैं रिटायर हो रहा हूं. हां शायद. मैं इस बारे में काफी सीरियस हूं. ये निर्भर करता है कि अगर परियां कोई ऐसी स्क्रिप्ट लेकर आती हैं, जिसे सोने की सियाही से लिखा गया हो और मुझे कहा जाए कि यह लोगों के लिए देखना बेहद जरूरी होगा. तो शायद मैं एक्टिंग की दुनिया में बना रहूंगा. लेकिन अभी मैं ब्रेक ले रहा हूं.'

आगे उन्होंने कहा, 'मुझे अपनी शांत जिंदगी पसंद है. मुझे अपने कैनवास पर पेंट करना पसंद है. मुझे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से प्यार है. और मुझे लगता है... और ये कुछ ऐसी बात है जो जब तक समय है आप शायद कभी किसी सेलिब्रिटी को कहते नहीं सुनेंगे... मैं काफी हूं. मैंने काफी काम कर लिया है. बस इतना काफी है.'

जिम ने कहा कि वह दुनिया में बने रहेंगे. वह कहते हैं, 'कुछ भी हो जाए, मैं दुनिया में बना रहूंगा. हमारा असर दुनिया में जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा होता है. हमें जिंदगी दुनिया पर असर डालने के लिए सेलिब्रिटी होने की जरूरत नहीं है.'

ब्रूस विलिस ने भी ली रिटायरमेंट

जिम कैरी से पहले डाई हार्ड (Die Hard) एक्टर ब्रूस विलिस (Bruce Willis) ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था. ब्रूस विलिस के परिवार ने स्टेटमेंट जारी कर बताया था कि वह Aphasia की बीमारी से जूझ रहे हैं. ऐसे में उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बनाने का फैसला किया है.

जिम को अपनी बढ़िया फिल्मों द मास्क (The Mask 1994), ब्रूस ऑलमाइटी (Bruce Almighty), द केबल गाय, हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस, द ट्रूमैन शो (The Truman Show) और इंटरनल सनशाइन ऑफ अ स्पॉटलेस माइंड (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) के लिए जाना जाता है. जिम अपने करियर में दो गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स जीत चुके हैं. जिम कैरी को जल्द ही फिल्म सॉनिक: द हेजहॉग 2 (Sonic: The Hedgehog 2) में देखा जाएगा. ये फिल्म 8 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.