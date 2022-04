RRR Box Office Collection Day 9: राम चरण-Jr NTR की RRR को बॉक्स ऑफिस पर रोकना मुश्किल, दुनियाभर में कमाए 800 करोड़

एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म RRR रिलीज के 10 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस (RRR Box Office Collection) पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. भारत के साथ-साथ दुनियाभर में फिल्म जबरदस्त कमाई करने में लगी है. RRR ने अपनी रिलीज के बाद से ही ढेरों रिकॉर्ड्स तोड़ने और नए रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई है. इस फिल्म का नौवें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है.

दुनियाभर में कमाए इतने करोड़

RRR (RRR Worldwide Box Office) ने अपने नौवें दिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस फिल्म की कमाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म की कमाई अच्छी चल रही है. इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई में 50 परसेंट का उछाल देखा है.

#RRRMovie has crossed ₹ 800 Crs Gross at the WW Box Office.. — Ramesh Bala (@rameshlaus) April 3, 2022

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी उछाल

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट सुमित कदेल ने बताया है कि शनिवार को RRR ने 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. वहीं तरण आदर्श ने कहा था कि RRR शनिवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी और यही हुआ भी है. एसएस राजामौली की इस फिल्म ने बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है.

#RRR ( Hindi) on RAMPAGE MODE- registers approx 50% growth on its second Saturday compared to yesterday.. Early estimates suggests its Day-9 collection in the range of ₹ 20 cr nett.. OUTSTANDING !! #RRRMovie pic.twitter.com/zeGI2MHdYJ — Sumit Kadel (@SumitkadeI) April 2, 2022

इस हफ्ते जॉन अब्राहम की अटैक और जेरेड लेटो की हॉलीवुड फिल्म मोर्बियस रिलीज हुई है. लेकिन दोनों ही फिल्मों का असर RRR पर देखने को नहीं मिला. दो फिल्मों के आने के बावजूद दर्शक राम चरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं. इस फिल्म में आलिया भट्ट, अजय देवगन, श्रिया सरन संग अन्य ने काम किया है. बताया जाता है कि 400 करोड़ के बजट में RRR बनी थी.

#RRR remains the first choice of moviegoers, despite two new films invading the marketplace [#Attack, #Morbius]... Will cross ₹ 150 cr today... Expect big growth on [second] Sat and Sun... [Week 2] Fri 13.50 cr. Total: ₹ 146.09 cr. #India biz. pic.twitter.com/XdPmjnnSLt — taran adarsh (@taran_adarsh) April 2, 2022

इस फिल्म की कहानी असल जिंदगी के स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम पर आधारित है. हालांकि फिल्म ने दोनों के काल्पनिक रूप को दिखाया गया है. एसएस राजामौली की इस फिल्म को रिलीज होने में काफी समय लगा, लेकिन रिलीज के बाद से ही इसे फैंस का प्यार रहा है.