जन्मों तक साथ रहने का था वादा, अलग हुए मशहूर टीवी कपल, टूटा फैन्स का दिल

देखते ही देखते 2025 भी बीत गया. ये साल कई अपने साथ कई खट्टी-मीठी यादें छोड़कर जा रहा है. इस साल कई टीवी सेलेब्स के घर खुशियों ने दस्तक दी, तो कुछ का दिल टूटा. टीवी की कई पॉपुलर जोड़ियां थीं, जिनके ब्रेकअप की खबरों ने फैन्स को शॉक कर दिया. क्योंकि कभी इन कपल्स ने जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था.

और पढ़ें

जन्नत जुबैर-मिस्टर फैजू

जन्नत जुबैर और मिस्टर फैजू सालों से एक-दूसरे के साथ थे. इनकी यारी सबसे प्यारी थी. आलम ये था कि खुशी हो या गम ये एक-दूसरे के साथ देखे जाते थे. सोशल मीडिया पर जन्नत और फैजू का अपना फैन बेस है. एक वक्त ऐसा लगने लगा था कि बस ये शादी करने वाले हैं. लेकिन 2025 के मिड में इनके ब्रेकअप की खबरें आईं और फैन्स का दिल टूट गया. अब तक जन्नत या फैजू ने अपने रिश्ते पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है.

शिवांगी जोशी-कुशाल टंडन

शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन की जोड़ी बरसातें सीरियल के सेट पर बनी थी. कुशाल, शिवांगी से उम्र में 13 साल बड़े थे. पर दोनों ने ही इसकी परवाह नहीं की. कुशाल ने इंटरव्यू में अपना रिश्ता ऑफिशियल भी कर दिया था. इनकी शादी की चर्चा भी होने लगी थी, लेकिन इससे पहले कपल का ब्रेकअप हो गया.

Advertisement

प्रियंका चाहर चौधरी-अंकित गुप्ता

प्रियंका चाहर चौधरी-अंकित गुप्ता की जोड़ी को उडारियां शो से बहुत प्यार मिला था. इसके बाद दोनों बिग बॉस 16 में आए. अंकित और प्रियंका के बॉन्ड ने फैन्स के दिल में खास जगह बना ली. भले ही ये लोग कुछ ना कहें, लेकिन फैन्स जान चुके थे कि अंकित-प्रियंका एक-दूजे के लिए बने हैं. फैन्स को झटका तब लगा जब कपल के ब्रेकअप की खबरें सामने आईं. अंकित या प्रियंका में से किसी ने भी ब्रेकअप पर कुछ नहीं कहा है.

फहमान खान-अदिति शेट्टी

टीवी स्टार्स फहमान खान और अदिति शेट्टी को लेकर कहा जा रहा था कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं. लेकिन लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद कपल ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं.

हर्षद चोपड़ा-प्रणाली राठौड़

हर्षद चोपड़ा-प्रणाली राठौड़ को ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में साथ देखा गया था. शो से ही इनके लव-अफेयर के चर्चे शुरू हुए थे. लेकिन शो छोड़ने के बाद प्रणाली और हर्षद का साथ भी छूट गया.

टीवी की इन जोड़ियों को फैन्स का बेशुमार प्यार मिला. फैन्स ऐसे कयास लगाते थे कि इनका साथ सात जन्मों का है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.



---- समाप्त ----