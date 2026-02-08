'TV के सुपरस्टार' की पत्नी पर लगे चीटिंग के आरोप, को-एक्टर्स संग नजदीकियों की चर्चा, दिया करारा जवाब

टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना की एक्ट्रेस पत्नी आकांक्षा चमोला पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में उनके कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिनमें वह अपने को-स्टार्स के साथ कोजी होती दिख रही हैं. वो एक्टर्स संग बेहद करीबी होकर डांस करती नजर आ रही हैं.

और पढ़ें

ट्रोलिंग पर क्या बोलीं आकांक्षा?

इन वीडियो के बाद उन्हें भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. कुछ लोगों ने उन पर ‘चीटिंग’ जैसे आरोप भी लगाए. मामले को तूल मिलता देख अब आकांक्षा ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपनी बात रखी है.

हालांकि आकांक्षा ने खुद तो कुछ डिटेल में नहीं कहा लेकिन एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने इस वायरल वीडियो पर बात करते हुए एक क्लिप शेयर की, जिसका कैप्शन था- लोग अपने सारे काम-धंधे छोड़कर आकांक्षा पर ही फोकस किए हुए हैं. लोग भूल गए हैं कि आकांक्षा भी एक एक्ट्रेस हैं, और जिन वीडियोज पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है वो प्रमोशनल इवेंट्स के हैं.आकांक्षा ने इस वीडियो को अपनी स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा- ये महिला शक्ति का सबसे ऊंचा रूप है.

Advertisement

गौरव-आकांक्षा के बीच अनबन की खबरें

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के बीच शादी में अनबन की अफवाहें भी उड़ी थीं, लेकिन एक्ट्रेस ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था. इसके बाद आवेज दरबार के साथ उनकी एक इंस्टाग्राम रील सामने आई, जिसने फिर से चर्चा बढ़ा दी. वहीं, उनकी आने वाली प्रोजेक्ट ‘दिल धोखा और डिजायर’ का एक प्रमोशनल वीडियो भी वायरल हो गया है. इस वीडियो में आकांक्षा अपने को-स्टार्स कुंवर अमर और अली हसन के साथ डांस करती दिख रही हैं.

इन वीडियोज पर ट्रोल्स ने रिएक्ट करते हुए कहा था कि- इतना फेमस तो गौरव बिग बॉस जीतकर नहीं हो रहे जितना उनकी पत्नी ट्रोल हो रही हैं. इतनी भी क्या नजदीकी. हाल ही में आकांक्षा ने अपनी आने वाली वेब सीरीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटीमेट सीन को लेकर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा- आजकल सेंसरशिप के नियम काफी सख्त हो गए हैं. हमारी सीरीज में हमने सारे सीन सेंसर गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर ही शूट किए हैं.

आकांक्षा ने आगे बताया- हम सब अपने-अपने कंफर्ट जोन में थे. हमारे डायरेक्टर कमाल के थे, अगर वो नहीं होते तो शायद हम ये सीन कर ही नहीं पाते. मेल को-स्टार्स खुद थोड़े झिझक रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि महिला कलाकार कंफर्टेबल रहे. कई बार तो मुझे उनके लिए बुरा भी लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है.

Advertisement

इंटीमेट सीन शूट पर बोलीं आकांक्षा

अकांक्षा ने यह भी कहा- ऐसे सीन करने से पहले वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग करवाई जाती हैं, ताकि एक-दूसरे के साथ कंफर्ट बन सके. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सामने वाले को पहले से जानते हैं या नहीं. शूट से पहले पूरा प्रोसेस होता है. इंटीमेसी वर्कशॉप्स में हमारी झिझक दूर की जाती है, हर किसी की लिमिट का ध्यान रखा जाता है और कोई भी सीमा पार नहीं की जाती. एक-दूसरे पर भरोसा बहुत जरूरी होता है. ऐसे सीन आमतौर पर शूटिंग के बीच में रखे जाते हैं, ताकि को-स्टार्स के बीच सहजता आ जाए.

---- समाप्त ----