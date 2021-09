BB OTT: दिव्या संग लड़ाई में मूस जट्टाना के सपोर्ट में सामने आईं गौहर खान, कही ये बात

एक्ट्रेस गौहर खान बिग बॉस की बड़ी फैन हैं. गौहर हर साल बिग बॉस शो को बहुत करीब से फॉलो करती हैं और कंटेस्टेंट्स को लेकर अपने फीडबैक भी जरूर देती हैं. गौहर अब बिग बॉस ओटीटी की सबसे छोटी कंटेस्टेंट मूस जट्टाना के सपोर्ट में आगे आई हैं. इसके साथ ही गौहर ने मूस को बुली करने वालों को लताड़ भी लगाई है.

मूस के सपोर्ट में गौहर खान

गौहर खान ने मूस के सपोर्ट में ट्वीट करते हुए दिव्या अग्रवाल के कमेंट पर तंज किया और लिखा, "शादी करके ले जाओ. वो अपने कनेक्शन को बचाने के लिए लड़ रही हैं. मुस्कान के साथ पूरी तरह से मेरी सहानुभूति है."

Such crass lines …… shaadi karke le jao …. 🙄🙄 she was fighting for her connection being sabotaged. Completely empathise with muskaan ! #bb15