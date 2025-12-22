'बिग बॉस' में फरहाना ने फाड़ी थी नीलम की चिट्ठी, घरवालों से लिए पंगे, बोलीं- मजा आ रहा था...

'बिग बॉस 19' में वैसे तो काफी सारे बवाल खड़े हुए थे. लेकिन एक ऐसा बवाल भी तब खड़ा हुआ था, जब घर में चिट्ठी वाला टास्क हुआ था. इसमें शो की रनर-अप रहीं फरहाना भट्ट ने भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़ दी थी, जिससे सभी घरवाले नाराज दिखे थे.
जब घरवालों का निशाना बनी थीं फरहाना
इस टास्क के बाद अमाल मलिक ने फरहाना के साथ काफी बदतमीजी की थी. उन्होंने एक्ट्रेस से उनकी खाने की प्लेट छीन ली थी, फिर उसे फेंक दिया था. अमाल ने कई आपत्तिजनक बातें भी फरहाना को कही थीं. सिंगर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि नीलम उनकी दोस्त थीं. लेकिन फरहाना को अपने किए हुए पर कोई पछतावा नहीं था क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक टास्क पूरा किया था, जिसकी तारीफ सलमान खान ने भी की थी.
अब फरहाना भट्ट ने फराह खान के यूट्यूब व्लॉग में इस पूरे वाकया पर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि उन्होंने जो किया, उसमें वो बिल्कुल गलत नहीं थीं. यहां तक कि उन्हें घरवालों के गुस्से से भी कोई तकलीफ नहीं. कश्मीरी एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं बहुत शांत थी. सब लोग इतना ओवरएक्टिंग कर रहे थे, मुझे मजा आ रहा था. इतना अच्छा दिखने के लिए कोई ऐसा कर सकता है? वो चीज मुझे गुस्सा नहीं दिला रही थी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है.'
गौरव खन्ना की पार्टी में क्यों नहीं गई थीं फरहाना?
फरहाना ने इसी बातचीत में गौरव खन्ना की पार्टी का भी जिक्र किया, जहां वो नहीं गई थीं. वो बताती हैं कि जब गौरव की पार्टी थी, तब उनके चेहरे पर एलर्जी हो गई थी. एक्ट्रेस की बात सुनकर फराह ने भी आगे कहा कि गौरव को लेकर कई लोग गलत सोचते हैं कि वो फेक हैं. मगर ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने एक्टर के साथ मास्टरशेफ रियलिटी शो किया था. कोरियोग्राफर बताती हैं कि वहां भी हर कोई गौरव से परेशान रहता था.
बता दें कि गौरव खन्ना की पार्टी के बाद, फरहाना भट्ट ने भी अपनी सक्सेस पार्टी रखी थी जहां 'बिग बॉस 19' का लगभग हर सदस्य पहुंचा था. लेकिन गौरव खन्ना नहीं गए थे. फरहाना ने कहा था कि गौरव ने उन्हें इग्नोर किया.