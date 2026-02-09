scorecardresearch
 
'गोल्ड डिगर हैं दिव्या अग्रवाल', इंफ्लुएंसर के कमेंट पर मचा बवाल! टीम ने फटकारा- ऐसी सोच...

द 50 शो में दिव्या अग्रवाल की निजी जिंदगी और कैरेक्टर पर कमेंट करना भव्या सिंह को भारी पड़ गया. दिव्या की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी कर उनकी निंदा की और महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने पर करारा जवाब दिया.

दिव्या अग्रवाल ने भव्या को फटकारा (Photo: Screengrab)
बिग बॉस ओटीटी 1 विनर दिव्या अग्रवाल की पर्सनल लाइफ को लेकर द 50 शो में भद्दे कमेंट्स किए गए. को-कंटेस्टेंट भव्या सिंह ने उनकी शादी और कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए गोल्ड डिगर तक कह दिया. इस पर खूब बवाल मचा. इसके बाद दिव्या की टीम ने इस पूरे मुद्दे पर रिएक्ट किया है. टीम ने भव्या की निंदा करते हुए कहा कि उनकी नीयत कितनी खराब है. किसी महिला के बारे में सरेआम घटिया बातें करना उनकी पर्सनैलिटी को दिखाता है.   

दिव्या की टीम ने लगाई लताड़

दिव्या की टीम ने उनकी इंस्टा स्टोरी पर स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा- जो कहा और किया गया, वो बिल्कुल अनुचित और अनैतिक था. बार-बार ये कहना कि “मैं कुछ नहीं कहूंगी” और फिर बिना किसी आधार के निजी बातें फैलाते जाना, सच्चाई नहीं बल्कि नीयत को दिखाता है. ये खेल कभी भी किसी की निजी जिंदगी को निशाना बनाने के लिए नहीं था. ये एक ऐसा खेल है, जो ताकत, रणनीति और मानसिक क्षमता की परीक्षा के लिए बनाया गया है.

'किसी की निजी जिंदगी को कहानी में घसीटना, उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा बताता है जो ऐसा कर रहा है, न कि उसके बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा है. दिव्या हमेशा गरिमा, वफादारी और सच्ची दोस्ती के पक्ष में खड़ी रही हैं. जो लोग उन्हें सच में जानते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो किन मूल्यों के साथ खड़ी हैं.'

स्टेटमेंट में आगे कहा गया कि- लोगों को अपने पास बुलाने की उनकी आदत हमेशा से उनके खुले दिल और अपनापन दिखाने वाले स्वभाव को दर्शाती है. उन्हें लोगों की मेजबानी करना, उनसे जुड़ना और उन्हें घर जैसा महसूस कराना सच में पसंद है- वो ऐसी ही हैं. इसे अकेलेपन या भावनात्मक डिपेंडेंसी के रूप में दिखाना न सिर्फ गलत है, बल्कि बेहद नाइंसाफी भी है. ऐसी सोच बनाना और दूसरों को उसी नजर से देखने के लिए उकसाना, दिव्या से ज्यादा उस सोच को दिखाता है जो ये कहानी गढ़ रही है.

'उनकी नीयत को गलत तरीके से पेश करके उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश, कभी भी उनकी ताकत, शालीनता और आत्मसम्मान को परिभाषित नहीं कर सकती. जब आप बिना तथ्यों के बोलते हैं, तो आप दूसरों को नहीं, खुद को बेनकाब करते हैं.'

क्या बोलीं थी भव्या सिंह?

भव्या ने शो में एक अनबन होने के बाद दिव्या को लेकर दावा किया था कि वो अपने पति से अलग रहती हैं. भव्या ने कहा था- ये इतनी फेक लड़की है. इसमें कोई हैरानी नहीं कि लोग इसे गोल्ड डिगर कहते हैं. कुछ नहीं किया जिंदगी में, फेक औरत है. सबके साथ फेक कर रही है.. अब सबके साथ बैठकर गॉसिप करेगी. भीख मांगती है लोगों से मुंबई में कि मेरे घर आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ, प्लीज मिलो मुझसे, अलग रहती है अपने पति से.'

भव्या की इन बातों के बाद उनकी जमकर निंदा की जा रही है. सोशल मीडिया पर फैंस और कई सेलेब्स दिव्या के सपोर्ट में बोल रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि नहीं बोलूंगी कहते हुए भव्या ने सबसे घटिया बातें की हैं.

---- समाप्त ----
