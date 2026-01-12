न बिग बॉस जीते-न चला करियर, BB मराठी 6 में कंटेस्टेंट बनकर लौटे ये एक्टर्स, चमकेगी किस्मत?

बिग बॉस मराठी 6 का धमाकेदार आगाज हुआ. एक्टर रितेश देशमुख ने एक बार फिर पॉपुलर शो की होस्टिंग की कमान संभाली. पिछला मराठी सीजन सुपर डुपर हिट रहा था. रितेश की होस्टिंग की तारीफ हुई. कंटेस्टेंट्स ने दमदार कंटेंट दिया, इसकी बदौलत शो को बंपर टीआरपी मिली. बीबी मराठी 6 के लिए भी मेकर्स ने विस्फोटक तैयारी की है. टीवी, फिल्म जगत के नामी सितारों को बतौर कंटेस्टेंट लिया गया है. लेकिन कंटेस्टेंट्स की इस लिस्ट में तीन नाम खास हैं.

यहां बात हो रही है विशाल कोटियान, राकेश बापट, सोनाली राउत. ये तीनों कंटेस्टेंट्स इसलिए स्पेशल हैं क्योंकि ये रियलिटी शो बिग बॉस हिंदी का हिस्सा रह चुके हैं. तीनों शो जीतने से चूके थे. लेकिन उनकी जर्नी चर्चा में रही. लेकिन सलमान खान का शो उनके करियर के लिए खास नहीं कर पाया. तीनों खिलाड़ियों में से किसी का करियर शाइन नहीं किया. बड़े प्रोजेक्ट के लिए वे आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं. शायद इसलिए वे बिग बॉस का फिर से हिस्सा बने हैं. जानते हैं इन तीनों खिलाड़ियों के बारे में.

विशाल कोटियान

विशाल टीवी एक्टर हैं. उन्होंने शो 'हर मुश्किल का हल बीरबल' में बीरबल का रोल प्ले किया था. ये किरदार उनकी पहचान बना. वो बिग बॉस 15 का हिस्सा थे. उनसे फैंस और सलमान खान को बहुत उम्मीदें थीं. लेकिन विशाल शो में अपनी दबंग पर्सनैलिटी को नहीं दिखा पाए थे. नतीजा ये हुआ कि वो शो से 56वें दिन एविक्ट हो गए. बिग बॉस से निकलने के वो बस शो मैत्री में दिखे. इसके बाद से वो किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बने. फैंस को पूरा यकीन है मराठी शो में विशाल शानदार गेम खेलेंगे.

राकेश बापट

टीवी के चॉकलेटी बॉय राकेश बापट को स्क्रीन में देखना हमेशा से ट्रीट रहा है. एक्टर ने सात फेरे, सेवन, कुबूल है, तू आशिकी, बहू हमारी रजनीकांत, मर्यादा में काम किया. वो फिल्म तुम बिन, दिल विल प्यार व्यार, हीरोइन, नाम गुम जाएगा में नजर आए. शोबिज में इतना सारा काम करने के बाद वो रियलिटी शो में दिखे. राकेश बिग बॉस ओटीटी 1 में नजर आए थे. शो में शमिता शेट्टी संग उनकी नजदीकियां चर्चा में रही थी. टीवी का ये सितारा लेकिन बिग बॉस में चमक नहीं पाया.

क्योंकि वो शांत मिजाज और नॉन कंट्रोवर्सियल शख्स हैं. इसलिए राकेश शो में ज्यादा कंटेंट नहीं दे सके. बस शमिता संग अपने रिश्ते की वजह से वो बज में रहे. फैंस को मालूम पड़ा कि वो बिग बॉस मटीरियल नहीं हैं. बावजूद इसके राकेश का बीबी मराठी साइन करना, लोगों की समझ से परे हैं. फैंस बस यही उम्मीद कर रहे कि वो मराठी शो स्ट्रॉन्गली गेम खेलें.

सोनाली राउत

सोनाली राउत अपनी तड़की भड़कती पर्सनैलिटी के लिए फेमस हैं. वो बिग बॉस सीजन 8 में दिखी थीं. अपनी बोल्ड और ग्लैमरस इमेज के लिए वो जानी जाती हैं. वो किंगफिशर कैलेंडर गर्ल रही हैं. एक्ट्रेस ने 2014 में फिल्म द एक्सपोज से एक्टिंग डेब्यू किया था. फैंस ने उन्हें बिग बॉस 8 में देखा था. हालांकि वो शो नहीं जीत पाई थीं. लेकिन उन्होंने रियलिटी शो में अच्छा किया था. एविक्शन के बाद काफी समय तक उनका बज रहा. कुछ गानों और प्रोजेक्ट्स में वो दिखीं. लेकिन अब सोनाली का करियर ऑफ ट्रैक है. शायद इसलिए वो करियर को बूस्ट देने शो में आई हैं.

आपको क्या लगता है ये तीनों एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स मराठी शो में छाएंगे या फिर....

