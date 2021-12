ट्रोलिंग के बाद Asim Riaz ने दी सफाई, बताई अपनी पोस्ट की सही वजह, हेटर्स से बोले- टारगेट करना बंद करें

बिग बॉस 13 के मोस्ट फेमस कंटेस्टेंट आसिम रियाज को अपने एक ट्वीट की वजह से बुरी तरह ट्रोलिंग झेलनी पड़ी. आसिम ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ ऐसा लिख दिया था, जिसे देखकर फैंस को लगा कि वो शहनाज गिल को दोबारा से हंसता-मुस्कुराता हुआ देखकर खुश नहीं हैं. सिडनाज के फैंस ने आसिम को उनकी पोस्ट के लिए जमकर खरी-खोटी सुनानी शुरू कर दी. सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि कुछ सेलेब्स ने भी बिना सच जाने आसिम को फटकारना शुरू कर दिया. अब इस पूरे मामले पर आसिम ने अपने पोस्ट की असल वजह बताई है.

आसिम ने बताया किसके लिए लिखी थी पोस्ट

आसिम रियाज ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करके बताया है कि उनकी पोस्ट शहनाज गिल के लिए नहीं थी, बल्कि उनके जम्मू के कुछ दोस्तों के लिए थी. आसिम ने अपनी पोस्ट में लिखा- मुझे आप लोगों की अटेंशन मिल गई है और मुझे लगता है कि इस बात को क्लियर करना चाहिए. मैंने पिछले महीने जम्मू के अपने एक दोस्त को खोया है और मेरे उसी ग्रुप के कुछ दोस्त इस समय गोवा में पार्टी कर रहे हैं. तो मैं उन्हें यह बता रहा था, जिसे आप समझ रहे हैं उन्हें नहीं.

आसिम ने आगे लिखा- याद रखिए अगर मुझे कुछ कहना होगा, तो मेरे अंदर इतने गट्स हैं कि मैं सामने आकर मुंह पर बोलूं. मेरे कुछ और करीबी दोस्त भी हैं, मेरे घरवाले भी हैं, तो टारगेट करना बंद करें, लूपहोल्स निकालना बंद करें और सिंपथी लेना भी बंद करें.

Shehnaaz Gill पर कमेंट करने पर Asim Riaz पर भड़के Karanvir Bohra, कहा- कुछ लोग दूसरों को हंसते हुए नहीं देख सकते

आसिम रियाज इंस्टाग्राम स्टोरी

Shehnaaz Gill के पिता Santhok Singh Sukh पर जानलेवा हमला, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग

दरअसल, शहनाज गिल ने हाल ही में अपने मैनेजर की इंगेजमेंट सेरेमनी अटेंड की थी. फंक्शन से शहनाज के हसंते-मुस्कुराते और डांस करते हुए कुछ वीडियोज सामने आए थे. लेकिन इसी दौरान आसिम रियाज ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया, जिसे देखकर लोगों को लगा कि आसिम का ट्वीट शहनाज के लिए है और इसके बाद सिडनाज के फैंस ने आसिम को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

आसिम ने ऐसा क्या कहा था, जिसपर हुई ट्रोलिंग?

आसिम रियाज ने अपने ट्वीट में लिखा था- अभी कुछ डांसिंग क्लिप्स देखे... सच में लोग इतनी जल्दी अपनों को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं. क्या बात क्या बात..... #Newworld. आसिम के इस ट्वीट पर बवाल मच गया था. लोग आसिम की सोच को छोटा बताने लगे और देखते ही देखते SHAME ON ASIM RIAZ ट्रेंड करने लगा. हालांकि, अब आसिम ने अपने ट्वीट के पीछे की असल वजह बता दी है.

Just saw few dancing clips … seriously people get over loved ones so soon 👏

Kya baat

kya baat..…. #Newworld

— Asim Riaz (@imrealasim) December 27, 2021