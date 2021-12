Shehnaaz Gill पर कमेंट करने पर Asim Riaz पर भड़के Karanvir Bohra, कहा- कुछ लोग दूसरों को हंसते हुए नहीं देख सकते

बिग बॉस 13 फेम आसिम रियाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं. लेकिन इस बार आसिम अपनी फैन फॉलोइंग की वजह से नहीं, बल्कि ट्रोलिंग की वजह से ट्रेंड हो रहे हैं. आसिम ने शहनाज गिल के डांसिंग वीडियो पर इशारों-इशारों में कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस ने आसिम को लताड़ना शुरू कर दिया. सिडनाज फैंस के बाद अब टीवी एक्टर और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट करणवीर बोहरा ने भी आसिम पर निशाना साधा है और उन्हें खरी-खोटी सुनाई है.

दरअसल, शहनाज गिल ने हाल ही में अपने मैनेजर की इंगेजमेंट सेरेमनी अटेंड की थी. फंक्शन से शहनाज के हसंते-मुस्कुराते और डांस करते हुए कुछ वीडियोज सामने आए थे. सिद्धार्थ के निधन के बाद शहनाज को फिर से खुश देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

आसिम ने कही ये बात

लेकिन इसी दौरान आसिम रियाज ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया, जिसे देखकर लोगों को लगता है कि आसिम का ट्वीट शहनाज के लिए था, क्योंकि उन्हें शहनाज का डांस करना पसंद नहीं आया. आसिम रियाज ने अपने ट्वीट में लिखा- अभी कुछ डांसिंग क्लिप्स देखे... सच में लोग इतनी जल्दी अपनों को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं. क्या बात क्या बात..... #Newworld. आसिम के इस ट्वीट पर बवाल मच गया है. लोग आसिम की सोच को छोटा बता रहे हैं और SHAME ON ASIM RIAZ ट्रेंड करा रहे हैं.

Just saw few dancing clips … seriously people get over loved ones so soon 👏 Kya baat kya baat..…. #Newworld

आसिम पर भड़के करणवीर बोहरा

सिडनाज फैंस के बाद अब टीवी एक्टर करणवीर बोहरा ने भी आसिम को लताड़ लगाई है. करण ने ट्वीट किया- इसे फिर से रीट्वीट करने का मन करता है, क्योंकि कुछ लोग दूसरों को मुस्कुराते हुए नहीं देख सकते हैं और खासकर जब वो एक अंधेरी जगह से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं. इसका #newworld से कोई लेना-देना नहीं है, इसे #tryingtoheal कहते हैं.

I feel like retweeting this again, coz some people just can't see others smile, and specially when they're trying to coming out of a dark place. It's got nothing to do with the #newworld, it's called #tryingtoheal. 🙏 https://t.co/yOClPaB3F4