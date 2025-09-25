'राधा के चरणों की धूल से श्रीकृष्ण का सिरदर्द हुआ था दूर', तान्या ने अमाल को सुनाई कहानी

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस इस समय काफी सु्र्खियों में है. घर में जहां कुछ कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई हो रही है तो वहीं दो कंटेस्टेंट ऐसे हैं, जिनके बीच अच्छी केमिस्ट्री देखी जा रही है. ये दो कंटेस्टेंट अमाल मलिक और तान्या मित्तल हैं. शो का लेटेस्ट प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें तान्या, अमाल को भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की प्रेम कहानी के बारे में बता रही हैं. वहीं अमाल भी ध्यान से तान्या की बात को सुन रहे हैं.

दरअसल बिग बॉस 19 के मेकर्स ने हाल ही में एक प्रोमो रिलीज किया. जिसमें तान्या और अमाल को साथ देखा गया. दोनों का वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'तान्या ने बताई अमाल को राधा-कृष्ण के प्यार की सुंदर कहानी.'



तान्या ने अमाल को क्या सुनाया?

प्रोमो में तान्या ने कहा, 'मैं तुझे एक बात बताती हूं, राधा रानी और श्रीकृष्ण का जो प्यार है, उसकी बहुत सारी कहानियां हैं. सब लोग राधा रानी से सवाल करते थे कि वो कृष्ण की पत्नी नहीं है फिर भी उनके पीछे-पीछे घूमती हैं. वहीं श्री कृष्ण को मन से पता था कि राधा मुझे दिल से प्यार करती हैं.' ये बात सुन अमाल भी हैरान हुए. तान्या ने आगे कहा, 'सभी के सवालों के जवाब देने के लिए श्रीकृष्ण कहते है, 'मैं सिर दर्द से एकदम गरम हो रहा हूं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा. जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है, वो अपने पैरों की धूल मेरे सिर पर लगाएगा तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा.'

ये सुनते ही राधा रानी आई और उन्होंने अपने पैरों की धूल उनके सिर पर लगा दी. इसके बाद श्रीकृष्ण का दर्द ठीक हो गया. इसके बाद कृष्ण जी के आंसू निकलने लगे और बोले- राधा तुम्हारा प्यार ऐसा है कि पूरी दुनिया तुम्हें मेरा नहीं कहेगी फिर भी तुम मेरे लिए सारी दुनिया का कष्ट ले रही हो. इस बात पर अमाल ने कहा, 'यही तो प्यार है, गजब की कहानी.'

