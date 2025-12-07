Bigg Boss 19 Finale: फरहाना-गौरव ने दी धुआंधार परफॉर्मेंस, टॉप 5 में पहुंचे ये सितारे, कौन बनेगा विनर?

Bigg Boss 19 Grand Finale: इंतजार खत्म होने वाला है. आज 7 दिसंबर को बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले है. कई महीनों की रोमांचक जर्नी के बाद आखिर शो को अपना विनर मिल जाएगा. कंटेस्टेंट्स ट्रॉफी जीतने के लिए कमर कस चुके हैं. फैंस भी सुपर एक्साइटेड हैं. फिनाले के लिए मंच भी सज चुका है. ग्रैंड फिनाले का प्रोमो वीडियो भी सामने आ गया है. तो आइए जानते हैं कि बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में क्या-क्या खास होने वाला है?

सितारों से सजेगी फिनाले नाइट

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सभी टॉप 5 कंटेस्टेंट्स और शो से निकल चुके सेलेब्स एक साथ धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं. शो में बेस्ट फ्रेंड बने अभिषेक बजाज और अशनूर कौर एक साथ डांस करेंगे. दोनों के डांस में उनकी दोस्ती की झलक भी साफ देखने को मिलेगी.

अमाल मलिक दोस्त शहबाज संग और गौरव खन्ना यूट्यूबर मृदुल तिवारी संग 'हेलो ब्रदर' सॉन्ग पर धुआंधार डांस करते दिखेंगे. वहीं, फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की एक्स कंटेस्टेंट्स नेहल और कुनिका सदानंद संग डांस परफॉर्मेंस देंगी. शो के ग्रेंड फिनाले का प्रोमो वीडियो देखकर फैंस अब एपिसोड शुरू होने का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फिनाले नाइट में एंटरटेनमेंट का लेवल सुपर हाई होने वाला है.

कौन हैं बिग बॉस 19 के टॉप 5?

शो की बात करें तो टॉप 5 में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और प्रणित मोरे ने अपनी जगह बनाई है. इन्हीं पांचों में से कोई एक बिग बॉस 19 के विनर का खिताब अपने नाम करेगा.

कब, कहां देखें फिनाले?

'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को रात 9 बजे से जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे. इसके अलावा कलर्स टीवी पर भी फिनाले एपिसोड रात 10.30 बजे से ऑन एयर होगा. तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा बिग बॉस 19 का धमाकेदार ग्रैंड फिनाले.

