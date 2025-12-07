scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bigg Boss 19 Finale: फरहाना-गौरव ने दी धुआंधार परफॉर्मेंस, टॉप 5 में पहुंचे ये सितारे, कौन बनेगा विनर?

Bigg Boss 19 Grand Finale: बिग बॉस 19 आखिर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. आज (7 दिसंबर) शो का ग्रैंड फिनाले है. फिनाले नाइट में बिग बॉस के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से आज की शाम को क्रेजी करने वाले हैं. तो तैयार हैं ना आप?

Advertisement
X
'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले होगा झक्कास (Photo: Instagram @jiohotstarreality)
'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले होगा झक्कास (Photo: Instagram @jiohotstarreality)

Bigg Boss 19 Grand Finale: इंतजार खत्म होने वाला है. आज 7 दिसंबर को बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले है. कई महीनों की रोमांचक जर्नी के बाद आखिर शो को अपना विनर मिल जाएगा. कंटेस्टेंट्स ट्रॉफी जीतने के लिए कमर कस चुके हैं. फैंस भी सुपर एक्साइटेड हैं. फिनाले के लिए मंच भी सज चुका है. ग्रैंड फिनाले का प्रोमो वीडियो भी सामने आ गया है. तो आइए जानते हैं कि बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में क्या-क्या खास होने वाला है?

सितारों से सजेगी फिनाले नाइट

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सभी टॉप 5 कंटेस्टेंट्स और शो से निकल चुके सेलेब्स एक साथ धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं. शो में बेस्ट फ्रेंड बने अभिषेक बजाज और अशनूर कौर एक साथ डांस करेंगे. दोनों के डांस में उनकी दोस्ती की झलक भी साफ देखने को मिलेगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Ex bigg boss contestant about changes in show
कब, कहां देखें 'बिग बॉस 19' ग्रैंड फिनाले, विनर के हाथ आएगी इतनी मोटी रकम 
Shehbaz Badesha on taking Siddharth Shukla name
'बिग बॉस 19' में शहबाज ने लिया था सिद्धार्थ शुक्ला का नाम, अब कही ये बात 
malti chahar
'गेम के नाम पर बदतमीजी करते हैं प्रणित', झगड़े के बाद बोलीं मालती 
Elvish Yadav bigg boss 19
'मैं इस बार बिग बॉस 19 नहीं देख रहा...', बोले एल्विश यादव, मेकर्स पर कसा तंज? 
Malti Chahar ने Amaal Mallik से रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी 

अमाल मलिक दोस्त शहबाज संग और गौरव खन्ना यूट्यूबर मृदुल तिवारी संग 'हेलो ब्रदर' सॉन्ग पर धुआंधार डांस करते दिखेंगे. वहीं, फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की एक्स कंटेस्टेंट्स नेहल और कुनिका सदानंद संग डांस परफॉर्मेंस देंगी. शो के ग्रेंड फिनाले का प्रोमो वीडियो देखकर फैंस अब एपिसोड शुरू होने का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फिनाले नाइट में एंटरटेनमेंट का लेवल सुपर हाई होने वाला है.   

कौन हैं बिग बॉस 19 के टॉप 5?

Advertisement

शो की बात करें तो टॉप 5 में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और प्रणित मोरे ने अपनी जगह बनाई है. इन्हीं पांचों में से कोई एक बिग बॉस 19 के विनर का खिताब अपने नाम करेगा. 

कब, कहां देखें फिनाले?

'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को रात 9 बजे से जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे. इसके अलावा कलर्स टीवी पर भी फिनाले एपिसोड रात 10.30 बजे से ऑन एयर होगा. तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा बिग बॉस 19 का धमाकेदार ग्रैंड फिनाले. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement