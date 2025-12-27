scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमाल मलिक की जिंदगी से गायब हुई मिस्ट्री गर्ल, बताया खुद को सिंगल, सिंगर बोले- प्यार में अनलकी...

'बिग बॉस 19' में अमाल मलिक ने बताया था कि वो किसी लड़की को पसंद करते हैं. हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि ये उनका एक तरफा प्यार है. मगर अब सिंगर ने बताया कि उनकी जिंदगी से वो लड़की जा चुकी है और वो वापस सिंगल हो गए हैं.

Advertisement
X
अमाल मलिक (Photot: Instagram @jiohotstar)
अमाल मलिक (Photot: Instagram @jiohotstar)

म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने अपने म्यूजिक करियर में कई रोमांटिक गाने बनाए, जो आगे चलकर काफी बड़े हिट हुए. उनमें कुछ दर्द भरे गाने भी थे, जिसे लोगों ने पसंद किया. मगर अमाल की जिंदगी में कभी रोमांस ने दस्तक नहीं दी. वो अभी तक सिंगल हैं और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. 

कहां हैं अमाल मलिक की मिस्ट्री गर्ल?

हालांकि अमाल ने बीच में खुलासा किया था कि वो किसी मिस्ट्री गर्ल को पसंद करते हैं. ये उनका एक तरफा प्यार था, जिसे वो पूरा करना चाहते हैं. सिंगर ने ये बातें 'बिग बॉस 19' के दौरान सभी घरवालों के सामने कही थी.  लेकिन शो के दौरान अमाल का नाम तान्या मित्तल और मालती चाहर से जोड़ा गया. वो इस बात से काफी नाराज भी हुए. अब, बिग बॉस खत्म होने के बाद अमाल ने पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ पर बात की है.

सम्बंधित ख़बरें

Amaal Mallik breaks silence on Bekhayali Controversy
तान्या संग लिंकअप रूमर्स से परेशान हुए अमाल, बोले- उसकी इमेज खराब...
Amaal Mallik says he is a victim of reverse nepotism
पिता की खातिर 15 साल के अमाल को संभालना पड़ा घर, झेला 'रिवर्स नेपोटिज्म'
Amaal Mallik breaks silence on Bekhayali Controversy
'केस कर दो', सचेत-परंपरा के आरोपों का अमाल ने दिया जवाब, क्या है पूरा मामला?
Amaal Mallik
कौन है अमाल मलिक की 'मिस्ट्री गर्ल'? सिंगर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- लोगों को लग रहा कि...
salman khan amaal mallik
सलमान खान ने BB में किया फेवर? सिंगर अमाल ने तोड़ी चुप्पी- हमारा परिवार...

सिंगर ने कहा है कि उनकी जिंदगी में अब कोई मिस्ट्री गर्ल नहीं है. वो उन्हें छोड़कर चली गई है और अब अमाल फिर से सिंगल हैं. एक यूट्यूब चैनल पर अमाल ने बताया, 'मैं अब भी सिंगल हूं. जो सोचा था वो वैसा हुआ ही नहीं. शो की वजह से वो एक बहुत जरूरी चीज जिंदगी से निकल गई. मतलब वो बात पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई और ये समझ मुझे बस कुछ दिन पहले ही आई है.' अमाल ने आगे बताया कि उन्होंने इस सिचुएशन पर कुछ लिखा है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी से मिस्ट्री गर्ल चली गई हैं.

Advertisement

क्यों टूटा अमाल मलिक का रिश्ता?

उन्होंने कहा, 'दुख की बात है कि कुछ चीजें मेरी समझ से बाहर थीं और मेरे बारे में, मेरी इमेज और मेरी जर्नी को जिस तरह दिखाया गया, वो भी. शो या उसके बनाने वालों से मुझे कोई पछतावा नहीं है. लेकिन पूरा ऑडियंस ने दोस्ती को शिपिंग बना दिया, इज्जत को डेटिंग बना दिया और मेरी एक साधारण सी मुस्कान को भी किसी को मेरी सीक्रेट गर्लफ्रेंड बताकर हेडलाइन बना दिया. कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं थी, कभी कोई छिपा हुआ रिलेशनशिप भी नहीं था. जो था, वो बस एक बातचीत थी... जो मेरे दिल से शुरू हुई.'

अमाल ने इसी दौरान कहा कि वो शो में जाने से पहले उस मिस्ट्री गर्ल के साथ डिनर पर भी गए थे. वो दोनों काफी समय से दोस्त थे. लेकिन शो के दौरान सिंगर के बारे में जो लिखा और बोला गया और जिस तरह से उस मिस्ट्री गर्ल को अमाल की जिंदगी से जोड़ा गया, उससे उनका रिश्ता बिगड़ा. सिंगर ने अंत में कहा कि आज जब भी कोई उनसे उनकी मिस्ट्री गर्ल के बारे में पूछता है, तो वो मुस्कुराते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी में किसी को पहले ही खो चुके हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement