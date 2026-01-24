'खाना-पीना छोड़ा-सेट पर हुई बेहोश', वजन घटाने के लिए 21 साल की एक्ट्रेस ने खुद पर किए जुल्म!

21 साल की अशनूर कौर बिग बॉस के बाद से लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. करियर में वो काफी अच्छा कर रही हैं. मगर अशनूर को अक्सर बॉडीशेमिंग का सामना करना पड़ता है. बिग बॉस में भी उनके वजन का काफी मजाक उड़ा था. अब एक्ट्रेस ने बॉडीशेमिंग पर चुप्पी तोड़ी है.

अशनूर का छलका दर्द

अशनूर ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में बॉडीशेमिंग पर कहा- इसकी शुरुआत मेंटली होती है. आपके अंदर ट्रॉमा बैठ जाता है. इसलिए खुद के साथ आसान रहो. शांति में रहो.

अशनूर ने आगे कहा कि आप चाहे कितने भी फिटनेस ट्रेंड या डाइट फॉलो कर लें. मगर कॉन्फिडेंस अंदर से ही आता है. अशनूर बोलीं- मैंने सबकुछ ट्राई किया है. मैं वॉटर डाइट, कीटो डाइट पर भी रही हूं. कई तरह के वर्कआउट किए. कई ट्रेनर्स से ट्रेनिंग ली. लेकिन किसी चीज ने काम नहीं किया.

अशनूर से जब पूछा गया कि क्या वो इस दौरान अपने साथ काइंड थीं, तो उन्होंने कहा- मैं खुद के साथ बहुत सख्त थी. कई बार तो मैं सेट पर बेहोश तक हो गई थी, क्योंकि मैं ठीक से खा-पी नहीं कर रही थी.

इस समस्या से जूझ रहीं अशनूर

अशनूर ने कहा कि एक दोस्त ने उन्हें ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दी थी, जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी. फिर एक दूसरे दोस्त ने उन्हें हार्मोनल इश्यू की जांच कराने को कहा. अशनूर ने बताया- तब मुझे पता चला कि मेरे हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ थी, जिसकी वजह से मेरा वजन एक जगह रुक गया था (वजन बढ़ नहीं रहा था और न कम हो रहा था). उन्होंने आगे कहा कि हार्मोनल असंतुलन की वजह से वजन कम करना बहुत मुश्किल होता है.

बिग बॉस में उड़ा था वजन का मजाक

इससे पहले बिग बॉस 19 में भी अशनूर ने बॉडी इमेज को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा था कि वो टीनएजर के टाइम से ही वो बढ़े वजन की समस्या से जूझ रही हैं. एक्ट्रेस बोली थीं- ये मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रहा है. एक टीनएजर के तौर पर मैंने बॉडी इमेज इश्यूज का सामना किया है. ये बताते हुए अशनूर इमोशनल भी हो गई थीं.

