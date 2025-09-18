scorecardresearch
 

डांस रिएलिटी शो से शुरू किया करियर, लोका चैप्टर 1 से मिली पहचान, कौन हैं सैंडी मास्टर?

सैंडी मास्टर, जिनका असली नाम संतोष कुमार है, तमिलनाडु के चेन्नई में 5 जुलाई 1986 को जन्मे हैं. वो एक फेमस डांसर, कोरियोग्राफर और एक्टर हैं. बचपन से ही उन्हें डांस में गहरी रुचि थी, और उन्होंने कई डांस रियलिटी शो में भाग लेकर अपनी पहचान बनाई.

कौन है लोका फेम सैंडी मास्टर? (Photo: Instagram @iamsandy_off)
फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है. देर-सवेर उन्हें उनका मुकाम...उनकी पहचान हासिल हो ही जाती है. ऐसा ही एक नाम इन दिनों जो उभर कर आ रहा है वो है- 'सैंडी मास्टर'. यूं तो इनका असली नाम संतोष कुमार है लेकिन साउथ इंडस्ट्री में ये सैंडी मास्टर के नाम से फेमस हैं. सैंडी फिल्म-दर-फिल्म तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और अपना नाम बना रहे हैं. आइये आपको इनके बारे में बताते हैं...

कौन हैं सैंडी?

सैंडी मास्टर हरफनमौला हैं, वो न सिर्फ एक्टर हैं बल्कि कोरियोग्राफर भी हैं. कुछ वक्त पहले आई रजनीकांत स्टारर फिल्म कूली के मोनिका गाने को इन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था. इस गाने मे पूजा हेगड़े डांस करती दिखी थीं. हाल ही में वो दो फिल्में लोका चैप्टर 1 और किश्किंधापुरी में काम कर चुके हैं. दोनों ही फिल्मों में उनकी एक्टिंग को जबरदस्त पसंद किया गया. अपने प्रेजेंस के सैंडी ने हर किसी का दिल जीत लिया. 

रजनीकांत के साथ सैंडी मास्टर (Photo: Instagram @iamsandy_off)

कैसे शुरू हुआ करियर?

सैंडी मास्टर के नाम से फेमस संतोष कुमार, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने डांसर, कोरियोग्राफर और एक्टर हैं. महज तीन साल की उम्र से ही उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया था, जो आगे चलकर उनके करियर की सीढ़ी बनी.

सैंडी को बड़ा मौका 2005 में एक डांस रियलिटी शो से मिला, जहां उनकी कोरियोग्राफी को खूब सराहा गया. साल 2014 में उन्होंने तमिल फिल्म आहा से बतौर कोरियोग्राफर डेब्यू किया. इसके बाद उन्होंने वालु (2015), सागासम, जिथन 2 और गेथु (2016) जैसी फिल्मों में अपने हुनर का जलवा दिखाया. 2018 में रजनीकांत की फिल्म काला के लिए उनकी कोरियोग्राफी को खासतौर से प्रशंसा मिली और इसने उन्हें और फेमस बना दिया.

सैंडी का छाया जादू (Photo: Instagram @iamsandy_off)

लोका ने दिलाई एक्टिंग में पहचान

39 साल के सैंडी मास्टर ने लव टुडे, वरिसु और डीडी रिटर्न्स जैसी फिल्मों में कैमियो करके दर्शकों का ध्यान खींचा. साल 2025 में उन्होंने रजनीकांत की फिल्म 'कूली' के हिट गाने मोनिका की कोरियोग्राफी की, जिसे खूब सराहा गया. इसी साल उन्होंने मलयालम फिल्म लोका में इंस्पेक्टर नचियप्पा गौड़ा के किरदार से एक्टिंग में डेब्यू किया, जहां उनकी जमकर तारीफ की गई.

लोका चैप्टर 1 में सैंडी (Photo: Instagram @iamsandy_off)

सैंडी की पर्सनल लाइफ

सैंडी भले ही काम में बिजी होते जा रहे हों, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी कम हैपनिंग नहीं है. वो शादीशुदा हैं, और एक्टर के दो बच्चे हैं. सैंडी अक्सर अपने परिवार को सेट पर ले जाते हैं. उन्होंने पत्नी-बच्चों की कूली के सेट पर रजनीकांत से भी मुलाकात करवाई थी. इसकी तस्वीर तक उन्होंने अपने इंस्टा पर ग्रैटीट्यूड जताते हुए शेयर की हुई है. वो बताते हैं कि उनका पूरा परिवार थलाइवा का फैन है.

फैमिली और रजनीकांत के साथ सैंडी (Photo: Instagram @iamsandy_off)

सैंडी की अपकमिंग फिल्में

सैंडी के करियर की अभी सिर्फ शुरुआत ही हुई है. वो कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं. सैंडी के खाते में फिलहाल मलयालम फिल्म भा भा बा, कन्नड़ मूवी रोजी और तमिल फिल्म गिफ्ट शामिल है. लेकिन सबकी नजर 100 करोड़ बजट की फिल्म 'कतनार दा वाइल्ड सॉरसरर' पर है जो हॉरर मूवी है. इस मलयालम फिल्म को ग्रैंड लेवल पर तैयार किया गया है. 

