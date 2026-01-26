16 साल के बेटे की मौत, कौन हैं 'चटोरी रजनी'? जिनकी आपबीती सुन भावुक हुए अमिताभ-आलिया

हाल ही में एक रोड एक्सीडेंट की अवेयरनेस को लेकर इवेंट ऑर्गनाइज किया गया. जहां सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ आलिया भट्ट और फूड व्लॉगर चटोरी रजनी भी मौजूद रहीं. इस दौरान रजनी ने अपनी आपबीती बयां की जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो गया. इस बातचीत के सेशन के बाद से ही चटोरी रजनी का जिक्र होने लगा है, लोग जानने को बेकरार हैं कि वो कौन हैं.
रजनी की बातें सुन छलके बिग बी-आलिया के आंसू
दरअसल, रजनी के 16 साल के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. इस बातचीत का जिक्र अमिताभ ने अपने ब्लॉग में किया. बिग बी ने लिखा कि- पीली साड़ी वाली महिला ने रोड एक्सीडेंट में बेटा खो दिया. कोई मदद के लिए नहीं आया. और उसने उसको खो दिया. अस्पताल पहुंची तो उसे पता चला कि थोड़ा पहले लेकर आती तो उसे बचाया जा सकता था. वो बहादुर महिला पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई और उसने सबके सामने इस बारे में बताया, वो भी बिना किसी दुर्भावना के. बल्कि उस मकसद से कि लोग इसे भविष्य में फॉलो करें.
इसी के साथ अमिताभ ने बताया कि इस सेशन के दौरान उनके साथ आलिया भट्ट भी मौजूद थीं. रजनी की दास्तां सुनकर खुद बिग बी तो भावुक हो ही गए थे, आलिया का भी गला रुंध गया था. वो कुछ बोल नहीं पा रही थीं.
अमिताभ आगे लिखते हैं- और उनके बगल बैठीं एक सेलिब्रिटी, जो खुद 3 साल की बेटी की मां है, जब वो इस घटना के बारे में बता रही थी तो वो भावुक हो गईं और कुछ बोल नहीं पाईं. तो ये पीली साड़ी वाली महिला की न सिर्फ बहादुरी को दिखाता है, बल्कि इस तरह से अभियान को चलाने की प्रेरणा भी देता है, जिससे दूसरों को ये सोचने का समय मिले कि कल को वो भी ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं और उन्हें भी जान बचाने के लिए दूसरे की मदद की जरूरत पड़ सकती है.
कौन हैं चटोरी रजनी?
अमिताभ और आलिया से हुई बातों के बाद रजनी का जिक्र होने लगा है, लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन हैं?
रजनी सोशल मीडिया की दुनिया का जाना माना नाम हैं. उन्हें खासकर 'आज मेरे पति के टिफिन में क्या है' की टैग लाइन से जाना जाता है. रजनी जैन उर्फ चटोरी राजनी एक सक्सेसफुल फूड कंटेंट क्रिएटर हैं. वो मारवाड़ी फैमिली से आती हैं. 2003 में उन्होंने कॉलेज पूरा किया. फिर उन्होंने कस्टमर केयर के तौर पर तीन महीने नौकरी की. उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मां और फैमिली नहीं चाहती थीं कि वो नौकरी करें और इसलिए उन्होंने फैमिली प्रेशर में आकर जॉब छोड़ दी थी.
रजनी बताती हैं कि 2004 में उन्होंने कुकिंग क्लास शुरू की. वो अपने ही घर पर ये क्लासेस और मेहंदी क्लास चलाती थीं. कई साल तक यही काम वो करती रहीं. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फेमस होने के साथ-साथ राजनी ने फूड वॉरियर, शेरोज और गोल्डन अचीवर्स जैसे कई खिताब भी जीते हैं. उनकी रेसिपीज के लोग दीवाने होते हैं. 2025 में वो खुद के नए घर में शिफ्ट हुईं. वो व्लॉग्स में अक्सर बेटे की झलक दिखाती थीं.
मां-बेटे की प्यारी नोकझोंक देखना दर्शकों को बहुत पसंद था. 5 फरवरी 2025 को राजनी ने जो रील शेयर की थी उसमें आखिरी बार तरण दिखाई दिए थे. 18 फरवरी 2025 को उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने 16 साल के बेटे तरण की फोटो शेयर की और बताया कि उनका एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि तरण ट्यूशन से लौट रहे थे और तभी एक हादसा हो गया. उन्होंने पोस्ट में उन्होंने लिखा था "8 अगस्त 2008 - 17 फरवरी 2025".
रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने "चटनी और अचार" नाम की एक कुकबुक भी लिखी है. कहा जाता है कि रजनी एक यूट्यूब शॉर्ट के लिए 50k से 60k, एक ब्रांडेड वीडियो के लिए 1.5 लाख से 2 लाख रुपये और एक इंटीग्रेटेड ब्रांड वीडियो के लिए 80k से 1 लाख रुपये चार्ज करती हैं. हालांकि, आजतक इन नंबर्स की पुष्टि नहीं करता.
आलिया को याद आईं नैनी
मालूम हो कि, रजनी की बातें सुन आलिया ने बताया कि बचपन में जब वो 12 साल की थीं तो उनकी नैनी भी हादसे का शिकार हो गई थीं. वो उनके दिल के बेहद करीब थीं. आलिया बताती हैं कि शारदा मेरे लिए मेरी बहन जैसी थीं. वो अपने पति के साथ मंदिर जा रही थीं जब एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी. शारदा ने हेलमेट नहीं पहना था लेकिन उनके पति ने पहना था. इस वजह से वो बच नहीं पाईं और उनका देहांत हो गया.
आलिया ने आगे बताया कि- इस घटना ने उनकी मां को भी डरा दिया था, वो ड्राइवर से मेरी सेफटी का ध्यान रखने की बात कहती थीं. अब जब मैं मां बन गई हूं तो इस जिम्मेदारी को समझती हूं.