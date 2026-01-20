चौकीदार से सेलेब्स के फिटनेस ट्रेनर कैसे बने विनोद, 6 आलीशान घर-15cr की जिम के हैं मालिक

विनोद चन्ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जाने माने सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर हैं. इन दिनों वो अंबानी परिवार को ट्रेनिंग दे रहे हैं. इससे पहले वो जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और कई बड़े स्टार्स के फिटनेस ट्रेनर रह चुके हैं. एक इंटरव्यू में विनोद ने अपने स्ट्रगलिंग पीरियड पर बात की. विनोद ने बताया कि वो गरीब परिवार से हैं.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वॉचमैन के रूप में की थी. लेकिन बॉडीबिल्डिंग को लेकर अपने पैशन की वजह से उन्होंने फिटनेस ट्रेनिंग की ओर रुख किया. ये उनकी सालों की मेहनत की ही नतीजा है कि आज वो अंबानी समेत बड़े स्टार्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं. ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसी बड़ी हस्तियों के ट्रेनर बनेंगे.

विनोद का स्ट्रगल

विनोद ने बताया कि वो दादर की गरीब फैमिली में पैदा हुए थे. उनके हालात इतने खराब थे कि बचपन में उन्होंने चप्पलें तक नहीं पहनी थी. मुंबई के एक जिम में बतौर फिटनेस ट्रेनर उन्होंने काम शुरू किया था. वो कहते हैं- सेलिब्रिटी ट्रेनर बनने से पहले मैंने 15 साल बॉडीबिल्डिंग की थी. जब आप 10-15 साल तक ऐसी मेहनत करते हो, तब जाकर आपको ऐसे मौके मिलते हैं. लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे वो इतने बड़े फिटनेस ट्रेनर बनें कि लाखों चार्ज कर सकें, जबकि अभी वो इस इंडस्ट्री में सिर्फ 1-2 महीने पुराने हैं. विनोद ने बताया कि करियर में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपनी 12 साल पुरानी जिम छोड़ी. अपने सभी क्लाइंट्स को छोड़ा, क्योंकि बेहतर फीस चाहते थे. ज्यादा पैसा कमाने और बड़े क्लाइंट्स की उम्मीद में बांद्रा शिफ्ट हुए.

उन्होंने आगे बताया कि पुराने बॉडीबिल्डर होने की वजह से बांद्रा के जिम के मैनेजर ने उन्हें मौका दिया. फिर बस यहीं से उनके सेलिब्रिटी ट्रेनर बनने की जर्नी शुरू हुई. वो कहते हैं- मैंने बांद्रा में जीरो से शुरू किया. तब मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं था. जिम में जो भी मिलता, उसे ट्रेनिंग देता था. फिर रितेश देशमुख के रिश्तेदार ने मुझे देखा और एक्टर के लिए मुझे रेकमेंड किया. विनोद ने बताया कि वो रितेश संग वर्ल्ड टूर पर भी गए थे. फिल्म फोर्स के लिए उन्होंने जॉन अब्राहम को ट्रेन किया था.

वो कहते हैं- उस समय मैं अपने करियर के पीक पर था. मैं एक घंटे के 25,000 रुपये चार्ज करता था. तब अनन्या बिड़ला ने भी मुझे अप्रोच किया था. उन्होंने ज्यादा पैसे दिए थे. उस वक्त मैं 16 घंटे काम करता था. अपनी इस कमाई से मैंने 5-6 घर खरीदे. 15 करोड़ में जिम भी खरीदा. विनोद ने ईशा अंबानी, अनंत अंबानी और आकाश अंबानी को भी ट्रेनिंग दी है. कम लोग जानते होंगे कि अनंत अंबानी के 18 महीने में 108 किलो वजन घटाने के पीछे की जर्नी में विनोद शामिल थे. उन्होंने शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय जैसे एक्टर्स के साथ भी काम किया है. आज वो इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुके हैं. गरीबी में पले बढ़े विनोद लग्जूरियस लाइफ जीते हैं.

