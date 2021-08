Tokyo Olympic: माधुरी दीक्षित के गाने 'आजा नचले' पर इजरायली स्विमर्स का प्रदर्शन, Video वायरल

टोक्यो ओलंपिक्स 2020 चल रहा है. इसमें इजरायली स्विमर्स ने यह साबित कर दिया कि विदेश में भी बॉलीवुड गानों के लिए लोग क्रेजी रहते हैं. मंगलवार के दिन इजरायली टीम से ईडन ब्लेचर (Eden Blecher) और शेली बॉबरिस्की (Shelly Bobritsky) आर्टिस्टिक स्विमिंग डूएट फ्री रूटीन प्रीलिमिनरी में कम्पीट किया. इस दौरान दोनों ने माधुरी दीक्षित के गाने 'आजा नचले' पर परफॉर्म किया. दोनों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो हो रहा वायरल

फैन्स दोनों ही इजरायली महिलाओं की ओलंपिक्स में बॉलीवुड तड़का देने के लिए तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने ट्वीट किया, "टीम इजरायल इसके लिए शुक्रिया. आप नहीं जानते कि मैं इसे देखकर और सुनकर कितना खुश हुआ हूं. आजा नचले." बता दें कि ईडन और शेली दोनों ही फाइनल में वुमन डुएट में कम्पीट करने के लिए तैयारी कर रही थीं. इनके इस वीडियो को कई बार फैन्स शेयर कर चुके हैं.

Thank you so much Team Israel for this!!! You have no idea how excited I was to hear and see this!! AAJA NACHLE!!! #ArtisticSwimming #Olympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/lZ5mUq1qZP