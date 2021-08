Bellbottom: प्रधानमंत्री लुक में ट्रेंड हुईं लारा दत्ता, फैन्स बोले- मेकअप आर्टिस्ट को मिलना चाहिए नेशनल अवॉर्ड

फिल्म 'बेलबॉटम' का मंगलवार देर शाम ट्रेलर रिलीज किया गया. इस फिल्म में अक्षय कुमार, लारा दत्ता, हुमा कुरैशी जैसे कई अद्भुत कलाकार नजर आने वाले हैं. यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें प्लेन को हाइजैक कर लिया जाता है. अक्षय कुमार फिल्म में अंडरकवर एजेंट की भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस, म्यूजिक और विजुअल्स ने फैन्स का दिल जीत लिया है, लेकिन लारा दत्ता का प्रधानमंत्री लुक तेजी से वायरल हो रहा है. फैन्स असल में लारा दत्ता को पहचान ही नहीं पा रहे हैं. लारा दत्ता के लुक को बनाने के लिए काफी हद तक प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वह पहचानने में नहीं आ रही हैं. लारा को बूढ़ा और मैच्योर कैरेक्टर दिया गया है.

शुरुआत में लारा दत्ता को ट्रेलर में लोगों ने पहचाना ही नहीं. बाद में सोशल मीडिया पर लोग लारा दत्ता के लुक के बारे में बात करने लगे. देखते ही देखते लारा दत्ता ट्विटर पर ट्रेंड करने लगीं. लोगों का कहना है कि मेकअप आर्टिस्ट को लारा दत्ता के प्रोस्थेटिक लुक के लिए नेशनल अवॉर्ड देना चाहिए. लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री की भूमिका में लारा दत्ता हैं.

#LaraDutta looks like Indira Gandhi...

Does #BellBottom made on any political plot?

लारा दत्ता हुईं ट्रेंड

एक यूजर ने लिखा, "लारा दत्ता, इंदिरा गांधी की तरह नजर आ रही हैं. क्या बेलबॉटम किसी पॉलिटिकल प्लॉट पर आधारिक है?" एक और यूजर ने लिखा, "मैं यह क्या देख रहा हूं, क्या यह लारा दत्ता हैं? हमारी मिस यूनिवर्स. शानदार, इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हूं."

OMG this is #LaraDutta our Miss Universe😱😮.. she nailed it.. looking forward for this movie..

#BellBottomTrailer

मालूम हो कि 'बेटबॉटम' को 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. अक्षय कुमार ने खुलासा किया है कि बेल बॉटम को 3डी फॉर्मेट भी रिलीज किया जाएगा. 'बेलबॉटम' के लुक पोस्टर्स पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं. मूवी से अक्षय कुमार का लुक फैन्स को काफी पसंद आ रहा है.