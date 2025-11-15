एसएस राजामौली की फिल्म का नाम होगा 'वाराणसी', सामने आई पहली झलक, महेश बाबू के लुक ने उड़ाए होश

इंडियन सिनेमा के सबसे विजनरी डायरेक्टर एसएस राजामौली की नई फिल्म 'वाराणसी' से पर्दा उठ गया है. उनकी इस बड़ी एक्शन और एडवेंचर फिल्म का आज हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भव्य इंवेंट में दुनिया के सामने पहला लुक पेश किया. टीजर में महेश बाबू का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है.
यहां देखें फिल्म का धमाकेदार मोशन पोस्टर
फिल्म वाराणसी से महेश बाबू का फर्स्ट लुक अब फैंस के सामने आ गया है. फिल्म के नए पोस्टर में महेश बाबू का लुक काफी एग्रेसिव लग रहा है. उन्हें हाथ में त्रिशूल लिए नंदी पर बैठे हुए दिखाया गया है.
इवेंट में पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा
ग्लोबट्रॉटर इवेंट से ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा का पहला लुक भी सामने आ गया है. सोशल मीडिया पर पीसी की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें वो काफी खूबसूरत दिख रही हैं.
ऑडियंस ने लुटाया जमकर प्यार
बता दें कि ये पहली बार था जब किसी फिल्म के लिए इस तरह का लाइव इवेंट में टाइटल रिवील किया गया है. जानकारी के मुताबिक लगभग 50,000 ऑडियंस की मौजूदगी में फिल्म का टीजर बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया. इस दौरान फैंस का एक्साइटमेंट काफी देखने लायक था.