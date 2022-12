शार्क टैंक इंडिया से आउट अशनीर ग्रोवर का नया प्लान, बोले- जब तक है ग्रोवर, it’s not over!

इंटरप्रेन्योर और शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 के जज रह चुके अशनीर ग्रोवर के फैंस के लिए गुड न्यूज है. अशनीर ग्रोवर भले ही शार्क टैंक इंडिया शो के नए सीजन में नहीं दिखेंगे, लेकिन अपने फैंस से कनेक्टेड रहने के लिए उन्होंने नई तैयारी कर ली है. जी हां, अशनीर ग्रोवर अब एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे है. वो जल्द ही वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं.

वेब सीरीज में दिखेंगे अशनीर ग्रोवर

आपने बिल्कुल सही सुना. फैंस के फेवरेट अशनीर ग्रोवर पॉपुलर वेब सीरीज TVF पिचर्स के दूसरे सीजन में नजर आने वाले हैं. उनकी सीरीज का प्रोमो वीडियो भी सामने आ चुका है. अशनीर ग्रोवर ने अपने ट्विटर हैंडल पर सीरीज का ट्रेलर वीडियो शेयर करके इस बारे में जानकारी दी है. उनकी सीरीज TVF पिचर्स 23 दिसबंर से Zee5 पर स्ट्रीम होगी.

अशनीर ग्रोवर ने अपनी अपकमिंग सीरीज का वीडियो शेयर करते हुए धांसू कैप्शन लिखा- जब तक है ग्रोवर, इट्स नॉट ओवर. Zee5 पर 23 दिसंबर से टीवीएफ पिचर्स का नया सीजन देखें.'

Jab tak hai Grover, it’s not over !



Watch new season of ‘TVF Pitchers’ from 23 Dec on @ZEE5India @TheViralFever #PitchersOnZee5 https://t.co/NOmdpuw9tx