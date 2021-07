सपना चौधरी प्यार से पति को क्या बुलाती हैं? जानें क्या है सिंगर की वेडिंग डेट?

हरियाणवी सिंगिंग सेंसेशन सपना चौधरी ने गुपचुप शादी की थी. ऐसे में जब उनकी शादी का खुलासा हुआ तो फैंस शॉक्ड रह गए थे. सपना की शादी की तरह उनकी प्रेग्नेंसी भी सीक्रेट रखी गई थी. अब सपना शादीशुदा हैं और एक बच्चे की मां हैं. सपना चौधरी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर फैंस के सवालों के जवाब दिए और वेडिंग डेट का खुलासा किया.

सपना ने खोले निजी जिंदगी के सीक्रेट

सपना चौधरी ने Ask Me Anything सेशन में वेडिंग एनिवर्सरी डेट के अलावा ये भी बताया कि वे पति को किस नाम से बुलाती हैं. एक फैन ने सपना चौधरी से पूछा कि उनकी मैरिज एनिवर्सरी डेट क्या है? जवाब में सपना चौधरी ने कहा- 24 जनवरी 2020. इसके बाद दूसरे फैन ने पूछा कि वे प्यार से अपने पति को किस नाम से बुलाती हैं? जवाब में सपना ने दिल इमोजी के साथ लिखा पति.

सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू ने पिछले साल अक्टूबर में बेटे का स्वागत किया था. कपल ने अभी तक बेटे की फोटो शेयर नहीं की है. सपना और वीर साहू की साथ में सोशल मीडिया पर कम तस्वीरें हैं. सपना और वीर साहू दोनों की अपनी पर्सनल लाइफ को सबसे छुपाकर रखते हैं.

सपना चौधरी के वर्कफ्रंट की बात करें तो वे जल्द हरियाणवी वेब सीरीज रिलीज करने वाली हैं. आज तक से बातचीत में सपना ने इसका खुलासा किया था. सपना का यू ट्यूब टैनल भी है. इसी प्लेटफॉर्म पर उनकी वेब सीरीज को रिलीज किया जाएगा. सपना के म्यूजिक वीडियो लगातार रिलीज हो रहे हैं. सपना चौधरी के डांस वीडियोज उनके फैंस के बीच बेहद पॉपुलर हैं. सपना हरियाणा, यूपी ही नहीं पूरे देश में पॉपुलर हैं. वे कई मूवीज में आइटम डांस कर चुकी हैं. सपना ने 2019 में आई फिल्म दोस्ती के साइड इफेक्ट्स में लीड रोल प्ले किया था.