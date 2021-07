फिल्म गुडबाय का मुंबई शेड्यूल हुआ रैपअप, पार्टी के लिए डीजे बने अमिताभ

एक्टर अमिताभ बच्चन अपने काम को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. बीते दिनों वो फिल्म गुडबाय की शूटिंग में बिजी थे. अब फिल्म का मुंबई शेड्यूल रैपअप हो गया है. इस फिल्म में अमिताभ के अलावा पावेल गुलाटी और रश्मिका मंदाना भी अहम रोल में हैं. फिल्म की कास्ट ने मुंबई शेड्यूल रैपअप होने पर पार्टी की. इस सेलिब्रेशन में अमिताभ बच्चन ने डीजे की भूमिका निभाई. पावेल गुलाटी और साहिल मेहता ने इस जश्न की फोटोज शेयर की है.

डीजे बने अमिताभ बच्चन

पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. सभी स्टार्स ने जमकर डांस किया. पावेल ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- शेड्यूल रैपअप. घर में डीजे अमिताभ बच्चन के साथ कितनी खूबसूरत रात है. तस्वीरों में रश्मिका और पावेल साथ में एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं.



दिशा परमार-राहुल वैद्य की तरह इन जोड़ियों के प्यार का गवाह बना बिग बॉस हाउस



वहीं एक्टर साहिल मेहता, जो कि फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- And one of them was REAL surreal..! #DjBachchan #Goodbye #GoodCo @amitabhbachchan." हालांकि, बाद में एक्टर ने पोस्ट को डिलीट कर दिया था.

एक्टर ने शेयर की थी ये फोटोज...

बॉलीवुड के लिए 'सरोगेसी' नहीं है नया मुद्दा, मिमी से भी पहले बन चुकी हैं इसपर फिल्में

बता दें कि हाल ही में गुडन्यूज के सेट से अमिताभ बच्चन का लुक लीक हुआ था. इसमें वो जैकेट और पिंक शर्ट में दिखे थे. फोटोज में रश्मिका मंदाना भी नजर आई थीं. गुडबाय के बारे में बात करें, तो इसे एकता कपूर प्रोड्यूस कर रहीं हैं. विकास बहल इसे डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म अप्रैल में फ्लोर पर गई.

अमिताभ के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो ब्रह्मास्त्र, चेहरे और झुंड जैसी फिल्मों का हिस्सा हैं. अमिताभ की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.