शिव-राम से जोड़कर राम चरण ने रखा अपने न्यूबॉर्न बेटे का नाम, बेटी के लिए क्या नाम किया फाइनल?

राम चरण कुछ दिन पहले जुड़वां बच्चों के पिता बने थे. उनके घर में एक बेटी और बेटे ने जन्म लिया था. अब एक्टर ने पत्नी उपासना के साथ अपने जुड़वां बच्चों के नामों का खुलासा किया है. जानें क्या है उनके नाम...

राम चरण के बच्चों का नाम (Credit: Instagram/upasanakaminenikonidela)
साउथ के लेजेंडरी एक्टर चिरंजीवी के बेटे सुपरस्टार राम चरण फरवरी महीने की शुरुआत में जुड़वां बच्चों के पिता बने थे. उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला ने एक बेटी और बेटे को जन्म दिया था. ये पल पूरे कोनिडेला परिवार के लिए बेहद खुशियों से भरा था. करीब दो साल पहले भी राम चरण के घर पर बेटी का आगमन हुआ था. अब दो बेटियों और एक बेटे से पूरी फैमिली कम्पलीट हो गई है. 

क्या है राम चरण-उपासना के बच्चों का नाम?

राम चरण और उपासना ने वैराइटी इंडिया से हाल ही में बातचीत की, जहां उन्होंने अपने जुड़वां बच्चों के नामों का खुलासा किया. कपल ने नाम बताने के साथ-साथ उसका मतलब भी बताया. राम चरण ने बेटे का नाम बताते हुए कहा, 'हमने बेटे का नाम शिवराम रखा है. ये नाम दो बहुत बड़े और हमेशा रहने वाले आदर्शों को दिखाता है, भगवान शिव और भगवान राम. शिव में ताकत के साथ संयम है और राम में भक्ति के साथ सही-गलत का फर्क समझना और नेकी है. इसके अलावा, ये नाम मेरे पिताजी के जन्म के नाम शिव शंकर वर प्रसाद को भी आगे बढ़ाता है. इसमें हमारी पुरखों की परंपरा और उनके प्रति धन्यवाद के भाव भी जुड़े हुए हैं.'

वहीं एक्टर ने बेटी का नाम 'अनवीरा देवी' रखा है, जिसका आगे उन्होंने मतलब भी समझाया. राम चरण ने कहा, 'ये नाम बहुत खास मतलब रखता है. वीरा का मतलब है हिम्मत. इसमें अन जोड़ने से ये बन जाता है अनंत, यानी जिसकी हिम्मत की कोई सीमा ही नहीं. देवी इसलिए रखा क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ताकत के साथ-साथ नरमी, शालीनता और अच्छाई भी रखे. हमारे लिए ये नाम सिर्फ बुलाने के लिए नहीं है. ये हमारी बेटी के लिए एक ख्वाहिश और दुआ है कि वो हमेशा बहुत हिम्मत वाली, प्यार करने वाली और मजबूत बने.'

नाम रखने में परिवार का मिला साथ

राम ने आगे बताया कि कैसे पत्नी उपासना के अलावा उनके परिवार ने भी दोनों बच्चों का नाम फाइनल करने में पूरा साथ दिया. एक्टर ने कहा, 'बच्चों के नाम रखना हमारे दोनों के लिए बहुत निजी और आध्यात्मिक फैसला था. उपासना और मैंने इस पर बहुत सोच-विचार किया, लेकिन हमारे माता-पिता भी पूरी तरह इस सफर में शामिल थे. हमारी संस्कृति में बड़े-बुजुर्ग ज्ञान और आशीर्वाद लाते हैं, इसलिए नाम रखने की इस प्रक्रिया में उनकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत मायने रखती थी.'

बात करें राम चरण के वर्क फ्रंट की, तो एक्टर इस साल 'पेड्डी' फिल्म लेकर आ रहे हैं जो एक पैन इंडिया फिल्म है जिसमें जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा जैसे बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल है. इसकी रिलीज 30 अप्रैल, 2026 बताई जा रही है.

---- समाप्त ----
