'द राजा साब' के ठंडे बज के बीच सामने आई प्रभास की 'स्पिरिट' की रिलीज डेट, कब आएगी फिल्म?

तेलुगू सुपरस्टार प्रभास इन दिनों थिएटर्स में अपनी फिल्म 'द राजा साब' लेकर आए हैं, जो ऑडियंस को लुभाने में नाकामयाब हुई. फिल्म की स्टोरी और खराब वीएफएक्स का काफी मजाक उड़ाया गया. सोशल मीडिया पर फिल्म को काफी ट्रोल किया गया और उसी की वजह से इसके कलेक्शन में भी गिरावट हुई.

क्या है 'स्पिरिट' की रिलीज डेट?

'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपन हुई थी. लेकिन खराब रिव्यू और बुरे वर्ड ऑफ माउथ के चलते उसकी कमाई लगातार गिरती रही. सात दिनों में फिल्म का बज पूरी तरह ठंडा हो गया. मगर अब इसी बीच फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी और प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. 'स्पिरिट' जिसमें तृप्ति डिमरी और विवेक ओबेरॉय जैसे दमदार बॉलीवुड स्टार्स शामिल हैं, उसकी ऑफिशियल रिलीज डेट का खुलासा हुआ है.

संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्म 5 मार्च 2027 को लाने वाले हैं. इस दौरान देशभर में ईद का भी माहौल जमा हुआ होगा. इसी महीने एस.एस.राजामौली भी अपना पैशन प्रोजेक्ट 'वाराणसी' लेकर आ रहे हैं, जो इंडियन सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म में से एक है. इस फिल्म का बजट 1000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है जिसमें महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन होंगे. ये फिल्म कई मायनों में बड़ी बताई जा रही है. ऐसे में इसकी 'स्पिरिट' के साथ होने वाली भिडंत काफी रोचक हो सकती है.

क्यों फैंस को है प्रभास की 'स्पिरिट' से उम्मीद?

हालांकि 'वाराणसी', मार्च 2027 में किस दिन रिलीज होगी, इसका पता नहीं चल पाया है. 'स्पिरिट' संदीप रेड्डी वांगा की मच-अवेटेड फिल्म है, जो 'एनिमल' जैसी मेगा-ब्लॉकबस्टर के बाद आने वाली है. फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इसलिए भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि 'एनिमल' के बाद, वांगा 'स्पिरिट' से क्या खलबली मचाने वाले हैं.

जिस तरह का एक्शन उन्होंने रणबीर कपूर के साथ दिखाया था, ऑडियंस को उम्मीद है कि उससे कई गुना वो 'स्पिरिट' में प्रभास के साथ दिखाने वाले हैं. इसके अलावा भी फैंस प्रभास को बड़े पर्दे पर अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं. क्योंकि 'द राजा साब' से वो काफी निराश हुए थे. ऐसे में प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' फैंस के लिए एक आखिरी उम्मीद से कम नहीं है.

