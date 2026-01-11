प्रशांत तमांग के निधन की खबर सुनकर सदमे में जिगरी दोस्त, बोला- जिंदगी पहले जैसी नहीं...

इंडियन आइडल 3 के विनर और ‘पाताल लोक’ फेम एक्टर-सिंगर प्रशांत तमांग के निधन की खबर से पूरी इंडियन आइडल फैमिली सदमे में है. वो महज 43 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं. अब उनके एक और करीबी दोस्त और इंडियन आइडल 3 के फाइनलिस्ट अमित पॉल ने भी इस दुखद खबर पर अपना दर्द बयां किया है.

और पढ़ें

दोस्त ने जताया शोक

अमित पॉल ने इंडिया टुडे से बात करते हुए बताया कि उन्हें यह खबर सुबह-सुबह मिली. उन्होंने कहा- आज सुबह प्रशांत की सासू मां का मैसेज आया कि उन्हें मुझसे तुरंत बात करनी है. जब मैंने उन्हें फोन किया, तो उन्होंने मुझे यह दुखद खबर दी. मैं भारत में नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे अपने बाकी दोस्तों को यह बुरी खबर बतानी पड़ी.

अमित ने आगे कहा कि प्रशांत उन सबसे अच्छे इंसानों में से एक थे, जिन्हें वे जानते थे. वो बोले- प्रशांत हम सबके लिए सबसे प्यारे और अच्छे इंसान थे. मैं अभी भी सदमे में हूं और अपने दुख को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूं. हमारे साथ इतनी सारी यादें जुड़ी हैं कि अब उनके बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी.

Advertisement

नेपाली म्यूजिक में दिया बढ़ावा

अमित पॉल ने यह भी बताया कि भारतीय और नेपाली म्यूजिक को पहचान दिलाने में प्रशांत का बहुत बड़ा योगदान रहा. उन्होंने दोस्त प्रशांत की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की और अपनी फीलिंग्स बयां करते हुए लिखा कि वो उन्हें कितना याद करते हैं.

अमित ने कहा- प्रशांत ने रीजनल और नेपाली म्यूजिक को वो पहचान दिलाई, जिसके वो हकदार थे. उन्हें कला से सच्चा प्यार था. उन्होंने कभी भी सिर्फ पैसे या कमर्शियल फायदे के लिए काम नहीं किया. वो वही काम करते थे, जिस पर उन्हें खुद भरोसा होता था और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी.

अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए अमित ने कहा- वो मेरे भाई जैसे थे और मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूं कि इस नुकसान को कैसे स्वीकार करूं.

प्रशांत तमांग इंडियन आइडल 3 के विजेता रह चुके थे. सिंगिंग के साथ-साथ एक्टिंग में भी एक्टिव थे. उन्होंने वेब सीरीज ‘पाताल लोक’ में स्नाइपर का किरदार निभाकर भी पहचान बनाई थी. उनके अचानक चले जाने से न सिर्फ उनका परिवार, बल्कि दोस्त, फैंस और पूरी इंडियन आइडल कम्युनिटी गहरे शोक में डूबी हुई है.

वो आखिरी बार सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे.

---- समाप्त ----