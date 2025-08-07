scorecardresearch
 

'महावतार नरसिम्हा' को बनाने में लगे पांच साल, खर्च हुए इतने करोड़, फिल्म की सक्सेस पर बोले डायरेक्टर

'होम्बाले फिल्म्स' के बैनर तले बनीं एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' लगातार फैंस को इंप्रेस करती जा रही है. अब फिल्म की सक्सेस पर इसके डायरेक्टर अश्विन कुमार का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा है कि उन्हें फिल्म की सक्सेस की उम्मीद पहले से थी.

महावतार नरसिम्हा की सक्सेस और बजट पर बोले डायरेक्टर अश्विन कुमार (Photo: Instagram @mahavatarnarsimha)
भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह पर बनीं पैन इंडिया एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' थिएटर्स में धूम मचा रही है. इसका कलेक्शन उम्मीद से कई गुना बेहतर हो रहा है. लोग डायरेक्टर अश्विन कुमार की बनाई फिल्म को बेहद पसंद कर रहे हैं जिससे वो भी बेहद खुश हैं. अश्विन कुमार ने अब फिल्म की सक्सेस पर बात करते हुए इसकी मेकिंग और बजट का खुलासा किया है. 

'महावतार नरसिम्हा' की सक्ससे पर क्या बोले डायरेक्टर?

'महावतार नरसिम्हा' 25 जुलाई के दिन थिएटर्स में रिलीज हुई थी. ये वो वक्त था जब थिएटर्स में 'सैयारा', 'फैंटास्टिक फोर', 'सुपरमैन' जैसी दमदार फिल्में लगी हुई थीं. मगर इन सभी फिल्मों के बावजूद 'महावतार नरसिम्हा' ने थिएटर्स में अपनी एक जगह बनाई जिसके बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया. अब फिल्म की धुआंधार सक्सेस पर डायरेक्टर अश्विन कुमार का रिएक्शन सामने आया है. 

हिंदुस्तान टाइम्स संग बातचीत में अश्विन फिल्म की सक्सेस पर कहते हैं, 'ये सब भारत के लोगों की वजह से हुआ है और उन्होंने अपनी ही इतिहास को अपनाया है. हम कई फिल्मों के कड़े मुकाबले में थे, जिनमें दो बड़ी सुपरहीरो फिल्में (Superman और Fantastic Four: First Steps) और सैयारा भी थीं.' 

'ये लगभग सपने जैसा है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि ऐसा होगा. जब हम कहते थे कि ये फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करेगी, तो कोई हम पर विश्वास नहीं करता था. भक्त प्रह्लाद और भगवान नरसिंह हमारे इतिहास का हिस्सा हैं. मुझे लगता है कि ये तो बस शुरूआत है.' अश्विन बताते हैं कि उन्हें 'महावतार नरसिम्हा' को बनाने में करीब पांच साल का समय लगा था.

आखिर कितना है 'महावतार नरसिम्हा' का बजट?

डायरेक्टर ने आगे फिल्म के बजट का भी खुलासा किया है. दरअसल पिछले कुछ समय से फिल्म के बजट से जुड़े अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे थे. अब अश्विन ने फिल्म के बजट को लेकर कहा है, 'बजट को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं, तो मैं इसे आखिरकार खत्म कर देता हूं. हमने ये फिल्म 40 करोड़ रुपये के बजट में बनाई है.'

'और हां, कुछ खास सीन में हमने ज्यादा पैसे और मेहनत लगाई हैं. क्योंकि बजट और तकनीक की कुछ सीमाएं थीं. हमें पता था कि फिल्म में कुछ हीरो के पल हैं, जो दिल तक पहुंचने चाहिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं. जैसे आखिरी 30 मिनट की झड़प वाला सीन और वो सीन जहां प्रह्लाद अपनी आंखें खोलता है और सामने भगवान होते हैं.'

बात करें 'महावतार नरसिम्हा' के कलेक्शन की, तो फिल्म अभी तक 13 दिनों में 112 करोड़ का टोटल कलेक्शन कर चुकी है. जबकि फिल्म ने अपने पहले दिन सिर्फ 1.75 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. इस फिल्म को 'कांतारा', 'केजीएफ' और 'सलार' बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी होम्बाले फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था.

